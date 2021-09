10 de 10

La navarra ha hecho una reflexión muy dura en sus redes: "Desde pequeñita he estado especialmente sensibilizada con el paso del tiempo…al punto de sentir verdadera angustia visualizando cómo se deteriora mi vida o la de mis seres queridos. Me aterra la idea no poder retroceder, de sucumbir a la muerte, irremediablemente. No hay compasión, no existen las segundas oportunidades, el tiempo no perdona".