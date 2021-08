Dulceida llora la muerte de su abuela: "Duele mucho. No podía imaginar que esto pasaría. Debería ser eterna"

El de 2021 no está siendo el mejor verano para Dulceida (31 años). Tras anunciar su separación -al menos temporal- de Alba Paul (33) a principios de la temporada, este martes comunicaba a través de su cuenta de Instagram que su abuela Ana había fallecido.

Junto a un álbum de fotos en el que comparte entrañables momentos con ella, la influencer ha publicado un texto escrito en español y en catalán: "No m'ho crec", comienza diciendo. Y a continuación dedica toda una serie de piropos a la que fue uno de los pilares de su vida: "Hoy te has ido y no sabes lo que te echaremos de menos. Mi Anita Dinamita, la más alegre, con su risa contagiosa, simpática hasta decir basta, enamorada de su familia, valiente y fuerte", redacta.

La noticia ha llegado por sorpresa, según se desprende de las palabras de la creadora de contenido, que explica que "no podía imaginar que esto pasaría jamás, porque debería ser eterna y duele mucho".

A continuación, la catalana tiene también unas palabras para ella: "Gracies per ser la millor avía del món. Siempre et recordarem així, única. T’ESTIMO INFINIT. Una estrella mes al cel, ara ja estàs descansant amb l’avi" (Gracias por ser la mejor abuela del mundo. Te recordaremos así, única. Te quiero infinito. Una estrella más en el cielo, ahora ya estás descansando con el abuelo).

Aída es una de las personalidades más queridas dentro del mundo de los influencers y muchos de estos han querido arroparla en este difícil momento. De esta forma, los comentarios de apoyo se cuentan por centenares en la publicación y entre los rostros conocidos que han tecleado un mensaje de consuelo se encuentran Pablo Castellano , marido de María Pombo, la actriz Itziar Castro (44) o el maquillador de celebrities Gabriel Llano.

Dulceida y Alba, en una foto de archivo. Gtres

La influencer siempre ha presumido de la excelente relación que le unía a su abuela, a pesar de la diferencia generacional. De hecho, según ha contado la joven, Ana era una mujer moderna y adelantada a sus tiempos que aceptó con completa naturalidad a Alba cuando se la presentó como su pareja. En varias ocasiones, la prescriptora de moda ha revelado que la respuesta de su abuela ante la notica fue acoger a la pareja de la influencer como otra nieta más.

Un paréntesis veraniego

Dulceida (31 años) y Alba Paul (33) no están pasando por un buen momento. Así lo desvelaron ambas a principios de julio ambas en sus redes sociales. A través de sus stories de Instagram comunicaron a sus seguidores que, tras cinco años de matrimonio y casi siete de relación, decidieron tomarse un tiempo.

La influencer catalana y su pareja quisieron hablar públicamente después de que se intensificaran los rumores de una posible crisis entre ellas. Fiel a su cercanía con sus casi tres millones de seguidores, Aída Doménech -nombre real de Dulceida- se sinceró y confesó, visiblemente abatida, que están atravesando una crisis que las ha llevado tomar la dolorosa decisión de separarse temporalmente.

Sin embargo, ha querido mantener algunos detalles en la más estricta intimidad y no explicó los motivos que las han llevado hasta este punto tan solo una semana después de pregonar su amor en sus redes sociales por el Día del Orgullo.

