María Pombo ingresa en el hospital para dar a luz a su primer hijo con Pablo Castellano

María Pombo (25 años) está a punto de dar la bienvenida a Martín, su primer hijo. La influencer ha ingresado este domingo en el hospital madrileño en el que se prevé que dé a luz en las próximas horas. Lo ha hecho acompañada de su marido, Pablo Castellano, que no se separará de ella en este momento tan especial para ambos.

La joven y su pareja han llegado juntos al centro hospitalario a primera hora de este domingo, según ha publicado ¡HOLA!. En las fotografías se les ve portando dos maletas y un bolso con todo lo necesario para el bebé y su madre. Además, María llevaba en el brazo varios cogines para hacer más cómoda su espera.

María Pombo y Pablo Castellano en una imagen de archivo. Gtres

De esta manera, María Pombo y Pablo Castellanos se preparan para recibir a su primer hijo en común un año y medio después de pasar por el altar. La influencer y su marido daban la feliz noticia de que estaban esperando un bebé el pasado mes de junio a través de Instagram.

"Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... Estamos felices de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más", escribía entonces Pombo, que recibirá a su primer hijo con una enorme alegría tras pasar un 2020 especialmente duro.

Año complicado

María Pombo anunciaba este verano que padece esclerosis múltiple. RRSS

Al mismo tiempo que afronta feliz su maternidad, María Pombo ha tenido que hacer frente también a dos duros golpes en este año. El pasado mes de mayo, antes de conocerse que estaba embarazada, la empresaria desvelaba que se estaba sometiendo a pruebas médicas para determinar si padecía esclerosis múltiple, enfermedad que padece también su madre.

Un mes después, los malos presagios se cumplieron y le fue diagnosticada esta dolencia. "No han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... Efectivamente tengo esclerosis múltiple", explicaba a sus seguidores en un vídeo. A partir de aquel momento, María comenzaba a someterse a un tratamiento "compatible con el bebé, no le hace daño, y ya cuando dé a luz verán cuál es el mejor tratamiento, porque estando embarazada no hay tantas opciones".

Hace unas semanas, en plena recta final de su embarazo, Pombo recibía otra dolorosa noticia que ha empañado este momento de felicidad. Su abuelo Luis fallecía, sumiendo a su familia en una profunda tristeza. "Lucerito lucerito... Te vamos a echar de menos abuelo, deberíais ser eternos", escribía entonces Marta Pombo (27), hermana de María.

