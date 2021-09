El último éxito de Dulceida, en medio de su peor crisis personal: así cierra el verano más difícil de su vida

Han pasado 11 días desde que Dulceida (31 años) decidió apartarse de Instagram, su herramienta de trabajo y la plataforma que le ha permitido alcanzar el éxito en los últimos 12 años. La catalana quiso hacer un parón para encontrar el camino, recuperar su alegría y volver a quererse, en medio de un año que ha estado lleno de dificultades a nivel personal. Así lo expresó ella misma el pasado 22 de agosto en su despedida temporal.

"Por mí y por mi salud mental, necesito parar. Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más", escribió entonces tras confesar que estaba recibiendo acoso en redes sociales por su repentina separación de Alba Paul (33).

Aida Doménech -nombre real de Dulceida- y su mujer decidieron tomarse un tiempo el pasado mes de julio, tras cinco años de matrimonio y casi siete de relación. Ambas hablaron ante sus seguidores y, visiblemente abatidas, anunciaron que estaban atravesando una crisis. "No estamos pasando un buen momento y hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella haciendo sus cosas", expresó la influencer.

Pero lo que parecía ser un distanciamiento temporal, podría haberse prolongado más de lo previsto. Desde aquella dolorosa confesión ya han pasado dos meses y, hasta ahora, no se ha visto un acercamiento entre ambas. Al menos, públicamente. Mientras que Alba Paul disfrutó de unas vacaciones con amigos en Menorca, Dulceida hizo planes entre las playas de Ibiza y Tarifa. Su temporada estival, sin embargo, no ha sido la mejor. Además de haberse separado de su mujer, poco antes de apartarse de las redes sociales, Aída vivió el fallecimiento de su abuela Ana. Otro golpe que la llevó a hacer un parón que, por fortuna, no ha sido del todo negativo.

Dulceida, durante un evento de Sephora en Madrid. Gtres

En medio de esta fuerte crisis emocional, la influencer ha recibido una de las mejores noticias, relacionada con su carrera profesional. Este miércoles 1 de septiembre, Dulceida apareció en la prestigiosa lista de Forbes, 'Los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios', un excelente logro con el que cierra el verano más difícil de su vida.

Aida Doménech es uno de los personajes que aparece en el selecto grupo de Marketing, Comunicación y Consultoría, por su labor como profesional de las redes sociales y empresaria. "Todo lo que lleva el sello de Dulceida es un éxito. Por esa razón y por los casi tres millones de seguidores que acumula en Instagram, las marcas se la disputan. Pero menos conocida es su faceta de representante de talentos a través de su agencia In Management Agency, cuyos representados –un cerrado grupo de 29 influencers–, suman 10 millones de seguidores", han escrito desde la revista, elogiando el trabajo de la de Badalona.

Dulceida, que puede presumir de ser la única influencer entre 'Los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios', también apareció en la reputada revista a finales del año pasado. En concreto, en un número dedicado a los profesionales de las redes, encabezado por María Pombo (26).

Alba Paul y Dulceida, durante la boda de María García de Jaime y Tomás Páramo.

"La badalonesa Aida Doménech es nuestra influencer más internacional", comenzaban escribiendo sobre Dulceida en octubre de 2020. Entonces, además de destacar su número de seguidores en Instagram y suscriptores en YouTube, alababan, tal y como ha ocurrido a otra, su faceta de empresaria. "Tiene marca propia de ropa (y perfumes, pintalabios o joyas) y hasta un festival de música a su nombre (con moda y gastronetas), el Dulceweekend", comentaron. "Ha escrito un libro (Dulceida. Guía de estilo, en Cúpula, colección del grupo Planeta) y tiene su propia agencia de representación de influencers", añadieron entonces sobre la catalana, quien ahora vive uno de los momentos más complicados de su trayectoria.

