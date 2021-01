8 de 12

La novia de Diego Matamoros ha publicado esta bonita imagen del pasado, para dedicarle unas palabras a su abuela. "Ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudiera haber compartido contigo los sueños que he conseguido cumplir. Ojalá fuese posible volver a abrazarte, conversar largo y tendido para contarte todo lo que he pasado hasta llegar aquí" ha escrito. "Sé que estás ahí, que me cuidas y me proteges, pero... Te echo de menos cada día, no me olvido nunca de ti. Te admiro, te quiero y agradezco que sigas acompañándome", ha añadido.