Así es la verdadera relación de Gema López y Antonio Pardo cuando se cumplen cuatro años de su divorcio

Cuatro años han pasado desde aquel 1 de febrero de 2018 en el que la vida de Gema López (50 años) y Antonio Pardo Sebastián (54) se viera expuesta en público como nunca antes. Una revista -según se pudo descubrir después todo fue fruto de una filtración con tintes de traición- publicaba en exclusiva que la periodista y el director teatral se divorciaban tras más de una década de matrimonio y una hija en común, la pequeña Nadia (14).

En el año 2007, la tertuliana, que formaba parte de las filas fijas del programa ¿Dónde estás corazón? comunicaba a su audiencia con toda naturalidad que esperaba una niña y que nacería en octubre. Era otra época. En aquel entonces, los periodistas no eran personajes ni sus intimidades suscitaban el interés que después provocó el estallido del programa Sálvame. Fue en ese momento cuando Gema López echó un candado a su parcela íntima y jamás volvió a hablar de las cosas que pasaban en su familia.

Acceder a información sobre ella es difícil, pues su entorno respeta sobremanera que Gema no haya comercializado nunca con sus asuntos personales, a pesar de que trate diariamente en televisión con temas que competen a la intimidad de otros. Aunque no dudan en apuntar a EL ESPAÑOL que "lo que terminó de manera amistosa, sigue siendo así".

Gema López y Antonio Pardo, cuatro años después de su divorcio, mantienen una excelente relación. No sólo porque su separación acabase en buenos términos, sino porque ambos tienen claro que su prioridad absoluta es la misma: su hija, Nadia, que dentro de unos meses cumplirá 15 años. Tanto es así que hace unos meses, Belén Esteban (48) afirmó en directo que Pardo visita la casa de López con tanta asiduidad que incluso es habitual que la periodista llegue a su hogar y allí, a veces, esté su exmarido.

En el aspecto laboral, la periodista continúa proyectándose como uno de los baluartes del programa Sálvame, donde sigue sin casarse con nadie, incluso cuando se trata de proyectos de su propia empresa, como el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, cuyo desgarrador testimonio fue cuestionado con datos, documentos y hemeroteca por la propia López.

Su vocación es el periodismo y así lo lleva demostrando más de 25 años -hace poco se viralizaron unas imágenes suyas como reportera de Informativos Telecinco-. No obstante, las redes sociales le han abierto un camino inesperado por el que ella misma ha hecho su apuesta particular: la moda. Desde que se creó su cuenta de Instagram, la colaboradora ha dedicado su perfil a mostrar sus looks y a promocionar las firmas que la visten. Desde el pasado mes de marzo, una empresa en concreto ahora no solo forma parte de su vestidor personal, sino también de su trabajo.

Se trata de Ne&Nu, una marca de moda estilo boho que, tal y como revelan en su página web, nació "en un tiempo convulso, en la situación menos favorable, pero con las energías renovadas". Gema López ha sido su gran embajadora y, desde finales del pasado mes de mayo, su colaboradora estrella e incluso diseñadora de su propia camiseta.

Meses después de su debut como creativa, se conoció que la madrileña se asociaba con la marca y emprendía un nuevo proyecto: la apertura de un showroom de la firma en la capital. El pasado septiembre vieron la luz unas fotografías suyas supervisando las obras del local, concebido como la nueva oficina de la marca y el espacio donde mostrará sus colecciones.

El día a día de Antonio Pardo, en cambio, poco o nada tiene que ver con la comunicación y la moda. Él sigue siendo viviendo entre guiones, ensayos y actuaciones. A principios del mes de diciembre, el también actor publicó una fotografía suya en su perfil de Instagram donde informaba de que venían "nuevos proyectos", presumiblemente en México, a tenor del mensaje que acompañaba a la imagen en la que aparecía caracterizado con el tradicional sombrero del país azteca.

Pese a que lleva tiempo anunciando que retoma su gran vocación, esa que tuvo que dejar a un lado poco antes de la pandemia -y que suplió convirtiéndose en profesor de esgrima escénica-, la carrera del ex de la colaboradora ya es de por sí amplia y reconocida en el sector interpretativo.

Entre tanto, Pardo ha estado intentando vender un piso en propiedad que tiene en la zona de Marqués de Vadillo, en Madrid, en el barrio de Carabanchel. Un hogar que EL ESPAÑOL descubrió que estaba a la venta por 144.000 euros y que se ha quedado libre este mes de enero, listo para que un comprador lo adquiera y entre cuando desee.

Cuatro años han pasado desde que Gema López y Antonio Pardo decidieran tomar caminos paralelos. Hasta la fecha, no ha trascendido que ninguno de los dos haya rehecho su vida en el plano amoroso. El amor que ambos generan lo proyectan en la persona más importante de su vida, su proyecto más emocional, su gran orgullo, su hija, Nadia.

