Gema López se estrena como diseñadora: todo sobre su camiseta más especial (con significado incluido)

No es ningún secreto si se afirma que Gema López (50 años) es una de las periodistas y colaboradoras más respetadas de Telecinco. No sólo es uno de los puntales de Sálvame, en sus versiones Naranja y Limón, sino también uno de los rostros en los que la cadena más confía, incluso cuando se ausenta el presentador titular, Jorge Javier Vázquez (50), para ponerse al frente de la primera hora de programa.

Además de su faceta como experta en comunicación de corazón y tertuliana, Gema López aprendió hace algún tiempo también a desenvolverse en las redes sociales. Lo que empezó como un hobbie, terminó formando parte de su día a día, y no sólo como una manera de pasar el tiempo -ella apenas comparte cuestiones de su vida personal-, sino que es una manera de generar unos ingresos extra.

Gema López con la camiseta que ella misma ha diseñado. Ne&Nu

Con menos de 1.000 publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, Gema ya atesora la friolera cantidad de 338.000 followers. Seguidores fieles que la siguen exclusivamente porque les gusta su estilo a la hora de vestir. Y es que Gema usa su perfil de las fotos instantáneas exclusivamente para dar salida a los looks que le ceden para su desempeñar su labor pública en los platós de televisión. Sin embargo, ahora la colaboradora se enfrenta a un nuevo reto que ha superado con éxito: se estrena como diseñadora en colaboración con una ilustradora y con la firma Ne&Nu.

Se trata de la camiseta Ne&Nu by Gema López, una camiseta oversize, de manga corta, de alta calidad cien por cien algodón, con print delantero, fabricada en gris desgastado con tinte vegetal y de tacto suave. "No sabéis la ilusión que me hace presentaros la primera camiseta que he diseñado para Ne&Nu con la ayuda de Anabel Lee Ilustration", comienza diciendo en un apartado de la web.

Anabel Pantoja, que tiene 1,5 millones de seguidores, ya tiene su camiseta Ne&Nu by Gema López. Redes sociales

"Tenía ganas de plasmar algo con lo que me sintiera muy identificada. Dos cosas tenía claras: el mar tenía que estar presente y una mujer acompañándome. Vengo de una familia de grandes mujeres, sin ellas no habría conseguido estar donde estoy y ser lo que soy y con esas dos premisas me lancé a esta aventura", reza en la página de la firma en palabras de López.

"Era complicado buscar una frase, un lema que resumiera mi manera de vivir, de sentir y pensé en una en las cosas que me hacen más felices: viajar a cualquier lado, sin importar el dónde sino el con quién. Así surgió: 'La persona que te acompaña en el viaje es el mejor de los destinos'. Espero que os guste y que esto sea el principio de un largo viaje juntos", concluye. Efectivamente, tal y como expresa la propia Gema López, quizá esto puede que sea el principio de otros proyectos. Y es que la periodista no se encuentra vinculada a ninguna firma de moda española como lo está con Ne&Nu.

Gema y las redes

Hace unos meses, JALEOS tuvo acceso al documento de una de las agencias que gestiona la publicidad de algunos tertulianos de Mediaset en sus redes sociales, en el cual Gema López reinaba por encima de los demás. Cualquier empresa que quisiera contratar los servicios de publicidad y promoción de Gema López a través de esta agencia, debía abonar la cantidad de 1.800 euros + IVA.

Más allá de los ingresos económicos que la tertuliana se embolsa como fija Sálvame y como imagen de varias campañas publicitarias adjuntas al propio formato de La Fábrica de la Tele, López ha encontrado un gran filón monetario en su propio canal de comunicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema López (@bygemalopez)

Smile Republic, Clínicas Diego de León, Drink6zumo, Fitvia y Pranamat son las seis empresas fijas a las que suele promocionar. Gema López ha desvelado en alguna ocasión que ella no promociona todo lo que le ofrecen. Se autoimpone un filtro por el que, desde luego, no pasan todas las empresas que quieren tenerla como reclamo.

Debe estar segura de qué producto o servicio es, qué efectos puede provocar, qué empresas están detrás, cuál es el background, quiénes se benefician, cómo es de saludable... Su imagen tiene un perfil determinado y no está dispuesta a cruzar determinadas líneas, exactamente lo mismo que le sucede en su programa, donde su vida privada es intocable, a pesar del espectáculo.

[Más información: Casteller, la firma de cuñas que une a Gema López, Anne Igartiburu y Paula Echevarría]