El discreto resurgir de Antonio David Flores: los trabajos a los que está diciendo "no"

La vida de Antonio David Flores (46 años) cambió radicalmente el martes 16 de marzo cuando Telecinco, en un inesperado giro de guion, impactó a España al emitir en Sálvame, en presencia del propio malagueño, el tráiler de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

El desgarrador testimonio de Rocío Carrasco (44) tras más de 20 años de silencio ha provocado un tsunami informativo sin precedentes que ha salpicado incluso al ámbito político. Desde la ministra de Igualdad, Irene Montero (33), hasta la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra (41), se pronunciaron al respecto catalogando a la hija de Rocío Jurado como una mujer víctima de la violencia de género.

De manera paralela a estas reacciones, Mediaset España y La Fábrica de la Tele decidían prescindir de las colaboraciones de Antonio David Flores como tertuliano de sus programas. Una decisión no demasiado sorprendente, pues desde determinadas plataformas se llamaba al boicot de la cadena en caso de que se diera derecho a réplica a quien Rocío Carrasco llamó "maltratador".

El padre de Rocío Flores (24) era condenado al ostracismo mediático y despedido fulminantemente. Era señalado como un "monstruo" y se le cerraron todas las puertas. JALEOS pudo incluso confirmar el malestar de determinados empresarios a los que se les habían caído campañas de publicidad cerradas con Flores por culpa de esta situación inesperada, esta venganza planeada en silencio, este ajuste de cuentas público cuyo interés no es otro que el hecho de que Antonio David se siente en un banquillo para justificar sus acciones del pasado. Nadie quería vincular su producto o servicio con el rostro de Antonio David.

Pero ahora, con el tiempo, parece que algo está cambiando. De manera discreta y paulatina, Antonio David Flores empieza a vivir una especie de resurgir. Este diario ha podido confirmar que algunas de aquellas empresas que antes no lo querían, ahora sí que le han propuesto sendos proyectos. Sin embargo, hasta la fecha, su respuesta es siempre la misma: no.

Se trataría de acuerdos con centros de medicina y cirugía estética, odontología, bebidas premium, locales comerciales y restaurantes y también colaboraciones con compañías de moda -ropa que lucía en sus distintas apariciones en televisión-. Por estos trabajos, en la época en la que Flores utilizaba sus redes sociales para ingresar un extra, se embolsaba entre 400 y 600 euros más IVA por publicación. Antonio David no quiere trabajar en estos momentos en nada que tenga que ver con el universo de las redes sociales.

El penúltimo post del exmarido de Rocío Carrasco en su cuenta de Instagram data del pasado 8 de marzo. 49 días después, el exguardia civil rompía su silencio, pero no para intentar vender nada a sus más de 273.000 seguidores. Con motivo de su cumpleaños, Antonio David publicaba su primera fotografía tras la vorágine de la docuserie y en ella aparecía arropado por sus tres hijos: Rocío, David (22) y Lola Flores (8).

Algunas personas interpretaron este gesto como una declaración de intenciones, teniendo en cuenta que, a pesar de que su imagen ha quedado absolutamente vapuleada, es él quien está rodeado de sus vástagos y no la que fuera su mujer. "46 años, que no son pocos... Algunos me preguntan de dónde saco las fuerzas. Pues de ellos. Gracias a todos por vuestras felicitaciones", escribió el andaluz junto a la imagen familiar.

El perdón de Antonio David

El pasado fin de semana, Kiko Matamoros (64) revelaba en Viva la vida que Antonio David había empezado a tomar conciencia de la delicada situación y había pedido perdón a sus hijos nacidos dentro del matrimonio con Rocío Carrasco. "Está triturado, hundido y confundido. Empieza a dudar de sí mismo, de cómo ha hecho las cosas y si podría haberlas hecho mejor para no hacer daño a sus hijos...", remató Matamoros.

Con su hija mayor en los platós de televisión -El programa de Ana Rosa y los debates de Supervivientes- y con su esposa, Olga Moreno (45), en los Cayos Cochinos de Honduras, Antonio David continúa íntimamente vinculado a la televisión y a Telecinco, el medio que se lo dio y se lo quitó todo. ¿Faltará mucho para su regreso?

