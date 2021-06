Antonio David Flores, visiblemente delgado y cansado tras darse a conocer su última polémica

Los problemas se le acumulan a Antonio David Flores (45 años). A la intención de Rocío Carrasco (44) de retomar su guerra judicial contra él, aportando nuevas pruebas para que se reabra el caso de maltrato psicológico continuado por sus declaraciones sobre ella en programas y entrevistas realizadas en los últimos años, se une la pena de cinco años de prisión a la que se enfrentaría por presunto alzamiento de bienes, al haberse declarado insolvente para no pagar la pensión a su exmujer, pero haber facturado sus diferentes intervenciones mediáticas a través de una tercera sociedad.

Se trata de una nueva polémica que fue desvelada por el periodista Kike Calleja (39) en Viernes Deluxe y en la que también estaría implicada Olga Moreno (45), como conocedora y cooperadora necesaria del delito. Esto, según lo que se viene apuntando en las últimas jornadas, podría significar la entrada en la cárcel para el padre de Rocío Flores (24).

Antonio David Flores, más delgado y cansado, en medio de su última polémica. Europa Press

Pese ser un difícil momento, el excolaborador de Sálvame ha continuado con su rutina diaria. Así, ha sido captado por los fotógrafos en las inmediaciones de una peluquería cercana a su domicilio en Málaga, donde acudió para cambiarse el look y hacerse un corte de pelo moderno. Cansado de las preguntas relacionadas con su posible pena de prisión, Antonio David Flores dejó claro a los medios de comunicación que no tenía intenciones de emitir ningún comentario. "No insistas, no me persigas", dijo al reportero en tono de enfado.

Muy delgado y con un cansancio en el rostro que refleja el complicado momento que está viviendo a raíz de la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, Antonio David también evitó pronunciarse sobre las últimas declaraciones de su exmujer, quien se ha mostrado convencida de que se hará justicia.

Antonio David Flores, captado en las calles de Madrid el pasado mes de abril. Gtres

"Me alegro mucho de veros. No voy a deciros nada. No insistas, no me persigas. Está claro lo que te he dicho. No voy a hablar de nada", afirmó Antonio David a la prensa. No obstante, sí reconoció que, a pesar de los problemas con los que está lidiando, se encuentra "bien". En este momento complicado, además de contar con el respaldo de su hija, tiene el cariño de todos sus vecinos. Así, se lo demostró una pareja poco después de que saliera de la peluquería. "Tu barrio te apoya", le dijeron al que fuera colaborador de Telecinco.

