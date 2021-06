Carlos Bardem: "Una de las cosas que me da más sosiego es estar vacunado. Me acabo de poner la primera dosis"

La familia Bardem está que lo tira. Así lo cuenta a JALEOS el mayor de la saga cinematográfica, Carlos Bardem (58 años), en una entrevista en exclusiva que concede en Málaga a este medio. El actor acaba de presentar su última película, Maricón perdido y su libro, El asesino inconformista, una novela política de amor, humor y muerte, que se la quitan de las manos en las librerías.

"Pero ahí no queda todo -dice-, mi hermano Javier acaba de regresar de Los Ángeles y trae Being The Ricardos, la película con Nicole Kidman (53) que le va a coronar con un Oscar fijo". Y es que el 'matrimonio', de su hermano con la australiana, va a dar mucho que hablar, bromea el actor: "Javier vuelve muy satisfecho del rodaje Being The Ricardos. Nicole y él encarnan a Lucille Ball y Desi Arnaz, la pareja protagonista de una de las mejores comedias de situación de la historia. La caracterización ha sido fantástica".

De "el Cara al sol" al "Asesino inconformista"

Carlos Bardem en la presentación de 'Maricón Perdido'.

Carlos Bardem siempre está en la cresta de la ola, en cuanto a polémicas se refiere. La última ha sido el tuit que se ha viralizado desde su publicación con más de 3.000 retuits y 8.000 'me gusta', con críticas duras al actor, por decir que en el colegio le obligaban a cantar el Cara al Sol. "Nací en el 63. Los primeros años de la EGB cantábamos el Cara al Sol todas las mañanas ante un crucifijo flanqueado por las fotos de Franco y José Antonio. Era un colegio público, lo dirigía una tipa de la Sección Femenina. Era Madrid. 2021, himnos en colegios. En fin".

El intérprete explica a JALEOS lo ocurrido: "Estas piruetas mentales son increíbles. Compartí simplemente una vivencia mía y la conté tal como sucedió y mira la que arman. Pero vivimos en este mundo tan curioso que cuando yo cuento que he vivido una cosa saltan gentes diciendo que es mentira. Según quien digan las cosas son verdad o mentira. No hay que hacer caso. Ya estoy acostumbrado a que esto ocurra".

De momento, el actor está centrado en su faceta de novelista: "Acabo de publicar una novela pegada a la actualidad. Ni más ni menos que de corruptos políticos. El libro justo llegó a las librerías el día que estallaba el escándalo de la Kitchen, pero te juro que no la escribí la noche anterior -bromea-, ya llevaba año y medio escribiéndola. Estoy contento porque está teniendo muy buena acogida, porque es una novela muy divertida, que conjuga muchos géneros y tiene en medio una gran historia de amor".

Pilar Bardem, su mejor lectora

Pilar Bardem leyendo la novela de su hijo.

Pilar Bardem se ha bebido de un trago la novela de su hijo. "Es mi mejor fan y a la que le hago caso a todas las críticas que me hace, porque es tremenda y siempre me hace que siga creciendo, con la sabiduría que la caracteriza". La actriz está estupenda y pasa por un buen momento: "Fíjate, ya tiene todas las vacunas puestas y es fantástico poder verla con esa tranquilidad y disfrutarla". Carlos Bardem se toma muy en serio el tema de las vacunas y explica que "todos lo hemos pasado muy mal y empezamos a ver la luz. Yo una de las cosas que me da más sosiego es estar vacunado. Me acabo de poner la primera dosis. Es lo que tiene ser mayor. Ya tengo 58 años y esta semana que entramos me toca ponerme la segunda de Pfizer".

El actor es crítico con otros compañeros del mundo del espectáculo, que se han significado como negacionistas. "La pandemia ha hecho que lo pasemos fatal. La Covid ha condicionado la vida de todos. La vacuna es nuestra única salvación y me dejo guiar por la que me recomienden los sanitarios, que son los que saben de todo esto. En el momento que vivimos ser negacionista solo puede decirlo un ignorante o alguien malvado".

