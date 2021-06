Así es Alexander, el hijo de Alejandro Sanz que más se parece al cantante

"Algo he hecho bien en la vida para merecer un hijo como tú", así de orgulloso se mostraba Alejandro Sanz (52 años) vía Instagram en una publicación en la que mostraba con orgullo como su hijo Alexander (18) participaba en su ceremonia de graduación. El cantante aprovechaba la publicación en la que aparecía su hijo junto a sus compañeros con el atuendo típico con el que los estudiantes acuden a este tipo de actos, para reflexionar sobre la paternidad: "Crecer es un don de los hijos y un privilegio para los padres poder verlo. Ayer, mi hijo Alexander se graduó. Experimenté ese tipo de emoción única en la que el orgullo te invade por completo, y ya no eres dueño de tu cuerpo", detallaba.

Y es que el papel de padre es uno de los roles que más fascinan al autor de Corazón partío. No es nada raro que Alejandro comparta algunos momentos de su vida familiar en sus redes sociales. A pesar de ser muy celoso de su vida privada, es a través de esta plataforma por donde el madrileño se muestra más cómodo a la hora de dar a conocer algún pedazo de su parcela más privada.

Quizás Alexander es, de los cuatro hijos del cantante el que más parecido guarda con su padre. En el terreno físico, todos los hermanos han heredado gran parte de los rasgos del compositor y él mismo bromea con este asunto: "Yo no hago hijos, hago fotocopias", escribía en sus redes sociales. Pero las similitudes de Alexander, su segundo hijo por detrás de Manuela, van más allá. El joven lleva en la venas el gusto musical de su padre y ya se ha estrenado en la industria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Fue el pasado 2019 cuando Alexander lanzó su primer disco al mercado, un proyecto llamado SanitY ep. El álbum estaba compuesto por seis canciones en inglés que firmaba él mismo. Y no solo compone, sino que haciendo gala de su estilo más personal el hijo de Sanz se ha adentrado en el terreno del rap y se ha atrevido con las actuaciones en directo. Ese mismo año el autor de El alma al aire, quiso apadrinar la opera prima de su hijo y presentaba en sociedad a su retoño, quien lo acompañó a uno de los conciertos de La Gira, el tour en el que estaba inmerso en esos momentos: "Una foto no puede abarcar todo el orgullo que siento como padre. Mi hijo Alexander me ha acompañado en los conciertos de La Gira con un derroche de talento infinito. Compartimos vida, compartimos pasiones", escribía el madrileño, una vez más en Instagram.

Aquella no fue la única vez que el artista brindó su apoyo a su hijo: sobre el escenario también quiso mostrar su orgullo por el camino profesional que estaba siguiendo Alexander: "Él no quiere que le presente pero le voy a presentar igual porque para eso estamos los padres, para molestar a los hijos. Ha venido mi hijo Alexander. Bueno pero no le miren mucho ahora, ¿ok? Va por ti, cariño".

Más allá de estas atribuciones públicas por parte de su padre, Alexander, también conocido por su nombre artístico, Kyd the 1, mantiene un perfil bajo en redes sociales y actualmente solo conserva en su perfil de Instagram dos publicaciones compartidas por él. No obstante, en la sección de 'etiquetadas', se recogen otros momentos tanto personales, como familiares en los que en su mayoría ha sido etiquetado por fans de su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Era en 2006 cuando el músico hacía publica a través de un comunicado su segunda paternidad. "Ante el peligro de que aspectos íntimos de mi vida se vean quebrantados con infundadas especulaciones, opto yo mismo por comunicar lo que en realidad nunca he ocultado a mi entorno más cercano y es que soy padre orgulloso de un niño de nombre Alexander de tres años de edad nacido fuera de mi relación por todos conocida", revelaba en estos momentos. Entonces Alejandro ya era padre de Manuela, su primogénita, nacida en 2004 de su relación con la modelo mexicana Jaydy Mitchel (47), que terminó en 2005.

Alexander es fruto de la relación de Alejandro Sanz con la diseñadora de moda puertorriqueña Valeria Rivera, y en el mismo comunicado anteriormente citado, el cantante explicó que mantuvo en secreto esta paternidad por deseo expreso de la madre, ya que es una persona completamente anónima. El hijo del músico ha vivido junto a su madre en Miami, pero ha mantenido una fluida relación con su padre como la propia diseñadora contó hace unos años durante una visita por trabajo a España: "No tenemos régimen de visitas. Somos libres. En ningún momento lo he llevado a la corte ni nada por el estilo. Somos normales. Cuando está en Miami ve a su hijo y cuando está en Madrid lo manda a buscar. Esta buena sintonía se hace extensiva también a sus hermanos, Dylan (9) y Alma (6) tal y como el artista madrileño deja ver en algunas de las instantáneas el álbum familiar que comparte con sus fans. Con Manuela (19), la relación ha estado marcada por la distancia (solo física), ya que la hermana mayor reside en México junto a su madre.

Alejandro Sanz, junto a sus hijos Manuela, Alexander y Dylan, en unas vacaciones en 2013. Gtres

Alejandro Sanz no solo ha estado muy unido a la familia que ha creado, sino que siempre ha compartido el inmenso amor que sentía hacia sus padres. Quizás por eso al artista no le ha pasado desapercibido el hecho de que su primer hijo varón comparte fecha de nacimiento con su progenitor, Jesús Sánchez Madero: ambos nacieron un 17 de noviembre. El cantante ha lamentado que no se conocieran y, en 2019, les dedicó unas entrañables palabras: "Ojalá hubierais coincidido en el tiempo, así podríais entender la suerte de poder disfrutaros, quereros y admiraros. Hoy, soy un padre y soy un hijo celebrando vuestra vida".

[Más información: Alejandro Sanz y Raquel Perera sellan la paz y firman su acuerdo de divorcio]