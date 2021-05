Raquel, hermana de Olga Moreno, estalla contra Carlota Corredera: "Voy a por ti"

La hermana de Olga Moreno (45 años), Raquel, ha vuelto a estallar en las redes sociales. Lo ha hecho después de la emisión del último episodio de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva en el que Rocío Carrasco (44) atacaba, de manera frontal, a Olga. Un discurso que ha contado con el respaldo de Carlota Corredera (46). Y es a ella a quien Raquel se dirige, de manera directa, en el último mensaje que ha compartido en sus redes sociales.

Es en su cuenta de Twitter donde se puede ver un pantallazo de un comentario escrito en Instagram en el que realiza una dura advertencia a Carlota y pone de manifiesto, sin que quepa lugar a la interpretación, que se ha convertido en su objetivo. Raquel asegura que no piensa tolerar que siga atacando a Olga quien, además, en estos momentos se encuentra en Honduras, participando en Supervivientes, y no tiene capacidad de réplica.

"Esta señora solo tiene fijación hacia mi hermana y nuestra familia. Carlota, ¡voy a por ti también! Es vergonzoso que delante de millones de personas estés diciendo tantas barbaridades", comienza Raquel, que ya había expresado su malestar por cómo La fábrica de la tele y muchos de sus colaboradores están atacando a Olga, alegando que tan solo es una mujer que se ha enamorado de un hombre, Antonio David Flores (46), que tiene esta carga en sus espaldas.

"¿Dice qué es feminista? ¿De qué? Si no para de meterse con mi hermana y Rory. ESTO ES UNA ADVERTENCIA. No hables de mi sobrina Lola que tiene 8 años y bastante daño les estáis haciendo. ¿Por qué no hablas de tu hija? ¿Por qué no hablas del cámara de tu marido?". De esta manera, Raquel le lanza una serie de preguntas y un mensaje muy claro de que no va a seguir permitiendo que se hable de la menor de edad.

BASTA YA !!!! CARLOTA CORREDERA pic.twitter.com/EdGV0cpddK — raquel moreno (@raquelm27928537) May 12, 2021

"Menos mal que cada día hay más personas que te ven y quitan Telecinco. ¿Qué tipo de periodista/presentadora eres? INCREÍBLE. ¡BASTA YA CARLOTA CORREDERA!", remata su publicación Raquel, que ante lo que considera un auténtico acoso a su familia, no ha dudado en salir a defenderla.

La respuesta de los seguidores de Carrasco

Horas más tarde, mostraba un vídeo con la respuesta que había recibido de una cuenta de presuntos fans de Rocío Carrasco. "Por fin tiene un hombre de verdad a su lado. Bien merecido lo tiene. Pero se merece eso y más, y todo el apoyo de la gente y de toda España", son las primeras palabras que se pueden leer.

"Y ojalá recupere a su hijo. Y ojalá el padre impío pague por todo ese daño que ha causado. Y ojalá vuelva a plató Rocío Carrasco, y Fidel Albiac, también. Tu hermana, tanto que dice querer a Rocío Flores, lo único que hace es exponerla. No tiene vergüenza. Qué triste vivir y ser la mujer de un maltratador. Eso es lo que es", continúa ese perfil dirigiéndose a Raquel.

"Pobres niños del padre, por llamarlo de alguna forma, que les tocó. Y tu hermana, una sinvergüenza en toda regla. España pide la expulsión directa de ella. Ojalá se haga realidad y si no, que salga nominada y a la calle", prosigue, haciendo alusión a su participación en el reality, y antes de continuar: "O mejor, que se quede. Así sigue demostrando lo asquerosa, vomitiva y repulsiva que puede llegar a ser. Decir hija de puta a una persona que no está, cagarse en los muertos incluyendo a la propia abuela de Rocío Flores".

Buenos días !!! Este es el mensaje que me encuentro esta mañana de los fanáticos de la Carrasco !!! pic.twitter.com/doYPyrblD1 — raquel moreno (@raquelm27928537) May 13, 2021

"Asco, asco y asco. No eres nadie para callarnos. Todos con Rocío Carrasco. ¿O qué? ¿Él era el único que tenía derecho a hablar? Habló 20 años y bien, perfecto. Ahora le llegó el momento de gloria a Rocío Carrasco. Rocío Carrasco, contigo siempre", manifiesta antes de sostener que los defensores de esta tienen derecho a hablar en libertad: "Y déjanos en paz, que tenemos libre expresión. Amenazando, ¿quién te has creído que eres? Ah, cierto, te paga Antonio David".

Raquel lo ha compartido con el fin de que quede claro el tipo de mensajes y de presiones que soporta desde que alzó la voz por primera en vez en defensa de su hermana en medio de este asunto que dura ya más de dos meses.

