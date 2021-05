Carlota Corredera destapa la conexión de Antonio David con ‘Stop feminazis’

Este miércoles se emitía un nuevo episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva, la serie documental donde Rocío Carrasco repasa su vida personal. Pero antes de que se lanzase, Carlota Corredera, la presentadora del debate previo y posterior, quiso recordar una imagen reciente, en la que se ven a varias personas increpando a Rocío Carrasco por la calle con carteles de ‘Stop Feminazis’.

Y es que la gallega explicó que, tras una investigación, el programa ha logrado identificar a uno de los hombres que protagonizaban ese scratche: un individuo que ya salía hace cuatro años en una fotografía precisamente junto a Antonio David Flores.

Según Corredera, la instantánea data del año 2017, durante uno de los “shows judiciales que montó Antonio David”, y a continuación, se dirigió a los “negacionistas” que no se creen el relato de violencia machista de Rocío Carrasco: “Negacionistas, siento deciros que esta noche vais a perder una nueva batalla”.

Justo hace una semana, Corredera también se dirigió a esas personas que tenían carteles de ‘Stop Feminazis’, y aseguraba que lo que les molestaba era que el testimonio de la hija de Rocío Jurado sea escuchado. “A los negacionistas les debe dar tanta rabia que han pasado del no te creo al escrache”, reflexionaba, para a continuación, darles un consejo: “A todos os digo no insistáis, haceros un favor y no insistáis”.

El debut de Alonso Caparrós en el programa

En el programa de ayer debutó como comentarista Alonso Caparrós, una incorporación que fue muy bien recibida por otros compañeros como Marc Giró. “Tengo que decir que me alegro mucho de que esté Alonso Caparrós como representación de los hombres heterosexuales, porque hasta ahora solo venían las feministas y los mariquitas, estábamos un poco solas. Está bien como ejemplo de hombre que quiere aprender, que se baja a la arena de la violencia de género, porque parece que es un tema que no les interesa y que no quieren los negacionistas”, dijo Marc Giró.

Carlota Corredera recordó la importancia de que los hombres se impliquen en cuestiones contra la violencia machista tanto en el papel de ciudadanos como de padres.

“Tengo una amiga que me comentó que le preocupa cómo la educación de sus tres hijos varones va a repercutir en las hijas de otros padres y madres. Esto no es un problema solo de los padres y las madres que tenemos hijas. Es un problema y asunto de todos, y de los hombres también”, admitió Alonso Caparrós, en un discurso que fue muy aplaudido en las redes sociales.