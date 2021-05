Carlota Corredera abronca a Rafa Mora y pide silenciarlo: "Tú no vas a cuestionar mi trabajo"

Rafa Mora y Anabel Pantoja protagonizaban el pasado viernes una fuerte discusión en directo en Sálvame. La tensión entre ambos fue creciendo a lo largo de la tarde hasta que terminó estallando con descalificaciones, amenazas y un censurable gesto de burla por parte de Rafa hacia el padre de su compañera.

Por este motivo, el programa ha decidido enfrentarles este lunes y someter a votación su permanencia en el programa, abriendo una encuesta para ver si los espectadores quieren echar a alguno de los dos o, por el contrario, prefieren que ambos continúen en el programa, pero sin coincidir en plató.

Tanto Rafa como Anabel han pedido perdón por el desagradable episodio que protagonizaron. Sin embargo, el valenciano ha intentado justificarse en varias ocasiones y ha negado que quisiera ofender al padre de Anabel Pantoja: "El otro día pedí disculpas por el gesto y a la audiencia porque fue algo muy bochornoso y Anabel no lo ha hecho todavía, que yo sepa. Yo no me he metido con una persona que tiene movilidad reducida, yo le dije a Anabel que pagase para que su padre no tuviese que subir a la pata coja".

La manera en la que Carlota está hundiendo a Rafa Mora. ADORO #yoveosalvame pic.twitter.com/9JbBMiDIP8 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 10, 2021

Esta disculpa 'descafeinada' no ha convencido a Anabel ni a muchos de los presentes, ante lo cual el extronista se ha ido mostrando cada vez más tenso hasta acusar al programa de "estar dejando" que Anabel diga lo que quiera contra él.

Carlota Corredera se ha sentido directamente aludida por este ataque del colaborador. "Tú consideras que no, Anabel considera que sí, el público opinará libremente (...) No hables de demagogia. Tú no vas a cuestionar mi trabajo", ha aseverado la presentadora. "Cuando hablamos de aprender de los errores, no nos referimos a esto. Aprender de los errores no es la actitud que tienes, ni el tono que tienes. El viernes estuvisteis fatal, ninguno tiene que sacar pecho por aquello", prosigue la de Vigo.

Mientras Rafa Mora ha seguido negando la mayor, la presentadora ha rematado: "¿Quién se puso a saltar a la pata coja, tú o yo? ¿El padre de Anabel Pantoja tiene un problema en una pierna? ¿A quién te referías cuando saltabas a la pata coja, a una canción infantil?", ha espetado visiblemente enfadada.

La presentadora ha zanjado así un tenso enfrentamiento con el colaborador. La presentadora ha tenido que pedir que silencien el micro de Rafa para poder continuar con el programa y le ha llegado a decir que no les haga "pasar por tontos" por pretender hacer ver que su burla hacia Bernardo Pantoja no fue con la intención de ofender.