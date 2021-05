La advertencia de Carlota Corredera a Antonio David: “Sabe muy bien la que se le avecina”

Este miércoles, la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva arrancó con la presentadora, Carlota Corredera, mandando un mensaje directo a Antonio David Flores. Y es que el excolaborador de Sálvame ha aprovechado la presencia de la prensa en una de sus visitas al juzgado para señalar que todo lo que está contando la madre de sus dos hijos mayores es una “farsa”.

“Lo va a pasar fatal, no sabe la que se le avecina”, advertía Flores. Antonio David también afirma que tiene “material” para “desmontar” todo lo que Rocío Carrasco está contando y el “guion” que dice que trae hecho desde casa “o la sede judicial de Sálvame”.

Por esas palabras, Carlota Corredera aprovechó para responder anoche de forma pública. “Esta chica tiene nombre, se llama Rocío Carrasco. No lo va a pasar fatal porque, como tú bien sabes, ella ya lo ha pasado peor que fatal. Y sí, sabe muy bien la que se le avecina: volver a vivir, a tener esperanza y sentir orgullo de estar ayudando a muchas mujeres de este país”, explicó la periodista gallega con contundencia, mirando a cámara.

Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) responde a la amenaza de Antonio David Flores a Rocío Carrasco: "Sabe muy bien la que se le avecina" #RocíoVerdad9 pic.twitter.com/Avnt7DTBqh — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 5, 2021

Además, la gallega ha hecho referencia a las personas que increparon a Rocío Carrasco por la calle con carteles de ‘Stop Feminazis’. Desde su punto de vista, a esas personas les molesta que el testimonio de la hija de Rocío Jurado sea escuchado. “A los negacionistas les debe dar tanta rabia que han pasado del no te creo al escrache”, reflexionaba, para a continuación, darles un consejo: “A todos os digo no insistáis, haceros un favor y no insistáis”.

En el episodio emitido anoche, Rocío Carrasco explicó todo lo que había sucedido con sus hijos y con su exmarido entre julio de 2012 y junio de 2014. Entre otros puntos, explicó cuál es la condición para reanudar su relación con su hija, Rocío Flores, tras la paliza que la joven le propinó cuando era menor de edad. También aclaró por qué aceptó separarse de ella, y señaló a los periodistas que eran cómplices de las mentiras de Antonio David, entre los que mencionó a Gustavo González.