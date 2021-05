El emotivo vídeo sobre amor y Alzhéimer que ha hecho llorar a Eva González en 'El Hormiguero'

Eva González ha visitado este miércoles El Hormiguero para promocionar la nueva edición de La Voz Kids, que llegará a Antena 3 este viernes 7 de mayo. La exmiss ha charlado con Pablo Motos sobre su vida profesional y personal, se ha intercambiado los papeles con el presentador y hasta se ha atrevido con el cante.

Sin embargo, el momento más emotivo de la noche llegaba cuando el programa mostraba uno de sus habituales vídeos sobre historias humanas que enamoran a la audiencia. En esta ocasión, han contado la historia de Xavier, un anciano que cada día va a visitar a su mujer, Carmen, enferma de Alzhéimer e interna en una residencia.

"La razón de vivir es Carmen", confiesa Xavier al comienzo de la pieza. El hombre no ha faltado ni un día a su cita con su esposa, y tras la pandemia del coronavirus se ha adaptado a las circunstancias y se conforma con verla a través de una ventana.

¿Qué es el amor? Esta es la respuesta 🌹 #EvaEH pic.twitter.com/vEYA7ji7m2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 5, 2021

Al ser testigo de esta emocionante historia, Eva González no ha podido contener las lágrimas en plató. "Es muy bonito tener tan cerca a alguien que se quiere tanto", ha comentado la sevillana emocionada.

"En estos tiempos en que todos lo estamos pasando un poco mal y la sociedad está irritada, tienen que pasar cosas bonitas y tenemos que mostrarlas. Esto es muy bonito, así que gracias", proseguía la presentadora.

Tras ver las imágenes de Carmen emocionada al ver a su marido pese a su enfermedad, la que fuera Miss España ha reflexionado sobre el amor y el Alzhéimer: "Por muy recónditos que estén los recuerdos, quedan las emociones". Finalmente, ha celebrado el haber descubierto esta emotiva historia porque "necesitamos volver a creer en el amor".

La presentadora de La Voz Kids también ha hablado sobre su relación con Cayetano Rivera. Tras ver un vídeo en el que aparece subida a la espalda de su marido mientras este esquía, la sevillana ha comentado la nueva pasión profesional del torero: quiere ser piloto de aviones. "No me fío yo mucho, no me subiría en su primer vuelo, ni en el segundo, ni en el tercero. Una es miss, pero no es tonta", bromeaba.