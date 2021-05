Anabel Pantoja estalla contra Rafa Mora tras burlarse de su padre: "Te reviento la cabeza"

A finales del pasado mes de febrero Anabel Pantoja decidía abandonar, de forma temporal, su trabajo en Sálvame. "Voy a estar en pause y me voy a marchar un tiempo”, decía la sobrina de Isabel Pantoja, argumentando que no le compensaba trabajar en el espacio de Telecinco porque muchas veces discutía en casa por cosas del programa.

Sin embargo, sólo dos meses después, la influencer regresaba al programa para apoyar a su pareja, Omar Sánchez, uno de los concursantes de Supervivientes 2021. "Voy a ir donde haga falta. Y si tengo que ir a Sálvame, voy encantada".

Desde entonces, la colaboradora ha vuelto a aguantar las críticas como mejor ha podido. Sin embargo, este viernes ha perdido por completo los papeles y ha insultado Rafa Mora después de que éste se burlara de su padre.

Todo comenzaba cuando el programa debatía sobre la relación entre Anabel y su primo Kiko Rivera. "Yo no quiero tener relación contigo", le decía Anabel a Rafa Mora. "No tengo problemas que este chico sea amigo de mi primo. Pero la diferencia es que, cuando habla con él, viene aquí y lo cuenta con su autorización, pero yo no lo cuento porque es mi familia y no me quiero meter en un marrón".

"Las conversaciones privadas también me la guardo", le espetaba entonces Mora. "¿Y las que cuentas detrás?", se preguntaba la sobrina de la Pantoja. "Si eso es verdad, cojo los bártulos y me voy a mi puta casa. En mi vida he vendido nada de mi amigo Kiko".

"Has dado datos de donde habéis estado, de cómo se encuentra... Y lo has dicho a gente del equipo", insistía Pantoja. "Si es verdad, abandono mi puesto de trabajo y vuelvo a ser policía portuario. Que traigan el polígrafo y, si palmo, pongo 100.000 euros. Yo los tengo. No soy cómo tú. Págale el ascensor a tu padre, que va a la pata coja", decía Mora mientras saltaba a la pata coja, provocando el enfado de Anabel.

"Me cago en tu puñetera... ¡Es la última vez que nombras a mi padre! ¡Desgraciado! ¡Envidioso, asqueroso! Yo a tus padres no los menciono. ¡Que sea la última vez que llamas a mi padre cojo, que te cojo la cabeza y te la reviento! Te has reído de mi padre, que no tengas una desgracia como la de mi padre", gritaba la sobrina de Isabel Pantoja.

"¡Qué poca vergüenza! Eso lo hace un hombre y no puede volver a la tele", decía por su parte Mora.

