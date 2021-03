¿Qué ha sido de Anabel Pantoja tras su salida de 'Sálvame'?

Noticias relacionadas Anabel Pantoja insulta al equipo de ‘Sálvame’ y David Valldeperas le para los pies

Hace casi un mes, Anabel Pantoja anunciaba su salida de Sálvame. “Yo no estoy bien, estas cosas se van acumulando y siento que a lo mejor no estoy en el sitio adecuado”, decía la sobrina de Isabel Pantoja en la tarde del 25 de febrero. “Hay veces que esto me anula y eso rebota allí, llego un viernes y estamos peleando hasta el sábado y luego el domingo me arrepiento”, explicaba, en referencia a sus peleas en plató y cómo afectaban a la convivencia con su pareja, Omar Sánchez. “Prefiero tener menos dinero pero con una cerveza, mi chico al lado y sin fama, te lo digo sinceramente”, le decía a Paz Padilla.

Durante estas semanas, Anabel Pantoja ha sido la gran ausente del programa. Efectivamente, no ha vuelto a pisar el plató de Telecinco, pero sus compañeros se han acordado mucho de ella. Hace unos días incluso emularon a la película Love Actually para pedirle que volviese. “Hola, Anabel. Aunque ahora estés triste y sientas dolor, tus amigos de Sálvame no te olvidan y te mandan mucho amor. Te queremos Pantojita” le decían en unos carteles, para luego salir todos juntos gritando “¡Te queremos!”.

Como era de esperar, la presencia en los medios de Anabel Pantoja se redujo de forma drástica tras su salida de Sálvame. Eso no impidió, sin embargo, que la revista Diez Minutos le dedicase su portada hablando de cómo había vivido una escapada romántica junto a Omar, para desconectar de todas las presiones.

De forma paralela, ella ha continuado exponiendo su vida a través de las redes sociales, promocionando prendas de vestir y complementos. Y es que su trabajo de influencer no se ha venido abajo, de momento, pese a estar alejada de la pequeña pantalla. Sus instantáneas estaban cargadas de playa y de sol, de fotos con Omar y de diversión en emplazamientos muy hermosos.

Este martes se desvelaba en Sálvame que la pareja de Anabel Pantoja, Omar Sánchez, será concursante de la próxima edición de Supervivientes. También conocido como ‘el Negro’, Omar parte con un perfil muy interesante, ya que es profesional de los deportes acuáticos, lo que le dará cierta ventaja para defenderse en Honduras, donde el mar es uno de los lugares esenciales del concurso.

Tras esta confirmación, muchos esperan que Anabel Pantoja regrese a la televisión, aunque sea para defender a su novio en el plató. Además, le podrá dar buenos consejos, ya que ella misma participó en ese reality en la edición de 2014.