Alba, la hija de Mila Ximénez, cabizbaja y muy preocupada por el estado de salud de su madre

Alba Santana (37 años), la hija de Mila Ximénez (69), ha viajado a España para estar junto a su madre, la cual se encuentra delicada de salud tras su último ingreso. Fue hace unos días cuando Alba aterrizó en Madrid desde Ámsterdam, donde reside, para arropar a la colaboradora de televisión, que continúa luchando contra el cáncer de pulmón que se le diagnosticó hace justo un año. De este modo, Santana ha viajado sola, dejando a sus hijos, Alexander (14) y Victoria (8), y su marido en los Países Bajos.

Este jueves, Alba Santana ha sido fotografiada al salir del domicilio de su madre en el centro de Madrid durante unos minutos. A la luz de las fotografías, se percibe la gran preocupación que siente Alba en estos momentos por la maltrecha salud de su madre. Cabizbaja y sin querer atender a la prensa, la hija de Manolo Santana (83) ha regresado al lado de su madre, de la que tampoco se separan sus hermanos, Manolo, Encarna y Concha.

Alba Santana cerca del domicilio de su madre en Madrid. Gtres

Fue el pasado viernes cuando Mila Ximénez recibió al alta hospitalaria tras su último ingreso en la Clínica La Luz de Madrid. La colaboradora ingresó por recomendación médica tras sufrir un ataque de ansiedad durante una prueba médica. Este ingreso se produjo tan solo días después de que reapareciera públicamente tras haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra la Covid.

Este pasado miércoles, justo cuando se cumplía un año de su anuncio más duro, JALEOS pudo conocer cómo se encuentra Mila Ximénez a través de una persona de su entorno. Últimamente, la periodista está "muy floja" y con las "defensas bajas", pero luchando "como una jabata". Y se añadía: "La situación va todo lo bien que puede ir". Están siendo momentos muy difíciles, marcados por una "recuperación lenta" y "un tratamiento largo que tardará tiempo", tal y como explicó el hermano mayor de la colaboradora, Manolo Ximénez de Cisneros, a este periódico hace un tiempo.

Los hermanos de Mila Ximénez llegando a su domicilio madrileño. Gtres

Fue el 16 de junio de 2020 cuando Mila Ximénez anunció que le habían diagnosticado esta enfermedad. Lo hacía con una llamada a Sálvame, explicando que se iba a retirar durante unas semanas para concienciarse del largo camino que tenía por delante y comenzar con el tratamiento. "Estoy jodida, asustada y tengo ganas de contarlo", aseguró entonces, para apuntar: "El lunes me dijeron que tengo un tumor, un cáncer de pulmón, ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Me lo estoy tratando en la Clínica La Luz". Un par de meses más tarde, en el mismo escenario, Ximénez explicó que tenía metástasis en el hígado "y en más partes", aunque advirtió que iban a intentar dormirlo.

