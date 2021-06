Mila Ximénez, ingresada de nuevo en el hospital por su delicado estado de salud

Mila Ximénez (69 años), que lleva un año batallando contra el cáncer, se encuentra de nuevo ingresada. La periodista permanece en la Clínica de la Luz, en Madrid, donde había acudido para realizarse una prueba. Sin embargo, debido a una complicación, tuvo que permanecer bajo observación médica.

Según ha informado la revista ¡HOLA!, los médicos encargados del caso le recomendaron quedarse en el hospital para poder controlar su enfermedad de cerca. Su nuevo ingreso se ha producido pocos días después de que reapareciera públicamente tras haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra la Covid. Aunque entonces se mostraba visiblemente recuperada y con algo más de peso que en su anterior salida, ahora ha sufrido un nuevo revés en relación al cáncer de pulmón que padece desde el año pasado.

Fue en julio de 2020 cuando Mila Ximénez anunció que le habían diagnosticado esta enfermedad. Lo hacía con una llamada a Sálvame, explicando que se iba a retirar durante unas semanas para concienciarse del largo camino que tenía por delante y comenzar con el tratamiento. "Estoy jodida, asustada y tengo ganas de contarlo. Tenía muchos dolores en el programa de La última cena", comenzó diciendo en aquel momento.

Desde julio de 2020 son varias las veces que Mila ha acudido al hospital. Gtres

Minutos después, la televisiva continuó explicando cómo comenzó todo: "Me dolía mucho la espalda, fui al Deluxe y me tuve que poner una inyección. El lunes me dijeron que tengo un tumor, un cáncer de pulmón, ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Me lo estoy tratando en la Clínica La Luz".

A finales de agosto, Mila reapareció en Sábado Deluxe para detallar cómo había sido esa primera parte de su cara a cara con la enfermedad. También para agradecer a sus compañeros el cariño y lo pendientes que han estado de ella en todo momento.

Un par de meses más tarde, en el mismo escenario, Ximénez explicó que tenía metástasis en el hígado "y en más partes", aunque advirtió que iban a intentar dormirlo. "Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar", contó en su día, lanzando a la vez un mensaje de esperanza. "He pasado baches emocionales mucho más jodidos, y esto me va a servir para algo", dijo entonces Mila, quien a comienzos del pasado mes de marzo regresó a Sálvame con un desgarrador testimonio con el que dio detalles de su situación y las decisiones que podría tomar en un futuro cercano.

En todo este tiempo, Mila Ximénez ha recibido el apoyo de sus amigos. Gtres

A estas declaraciones le han sucedido varias visitas al hospital, en las que ha estado acompañada por su entorno más cercano, para seguir con su dura batalla. Su hija Alba (37), fruto de su relación con Manolo Santana (83), sus hermanos y sus amigos, como Belén Rodríguez (55), no la han dejado sola ni un instante.

Pese a que están siendo momentos muy difíciles, marcados por una "recuperación lenta" y "un tratamiento largo que tardará tiempo", tal y como explicó su hermano mayor, Manolo Ximénez de Cisneros a JALEOS, Mila sigue demostrando que es una mujer fuerte y que está dispuesta a recuperarse.

