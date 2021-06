Amaia Salamanca: "El confinamiento al final ha traído muchas cosas buenas"

Este jueves 10 de junio, en el corazón de la emblemática calle Serrano de Madrid, se ha celebrado el 50 aniversario de la tienda de gafas de sol internacional, Sunglass hut. Hasta allí, para festejar tan insigne día, se ha desplazado la actriz Amaia Salamanca (35 años).

JALEOS ha estado presente y ha podido charlar con Salamanca sobre su vida personal y profesional, así como del coronavirus y el confinamiento con sus hijos. Con varios proyectos en ciernes, deseando ser citada para inocularse la vacuna y ya planeando su verano en familia, Amaia vive uno de sus momentos más serenos y dulces a todos los niveles.

Amaia, con actos como este se vuelve un poco a la normalidad, a la actividad...

Yo, la verdad, es que tuve mucha suerte, porque he estado trabajando. Fue terminar el confinamiento y ya enseguida empecé una película, Por los pelos, que se estrena ahora en octubre. De ahí también me uní a Movistar con la serie Todos mienten, y en Netflix con Bienvenidos al edén.

Amaia Salamanca durante el acto de este jueves. Gtres

Una serie esta última muy feminista, rodado por mujeres...

Es un elenco, sobre todo, muy joven, pero la verdad es que es una maravilla. Hemos hecho muchos viajes; hemos estado en Lanzarote, en Teruel, en Barcelona. Y todo lo hemos rodado en burbuja, por razones obvias. Teníamos que estar todos juntos, nos hacían PCR y antígenos. Hemos estado conviviendo todos, como en un Gran Hermano. Yo no sabía que estaba más o menos cerca de su edad, entre 20 y 25 años, pero nos hemos sentido bien. Me he sentido muy como ellas, y luego tenía que hacer el cambio a madre. Trabajar con mujeres siempre es maravilloso.

¿Qué planes tiene para el verano?

Después de todo lo que hemos vivido, que no hemos podido viajar ni nada, yo tengo familia en el País Vasco, y me gustaría ver a mi abuela, al sur. En definitiva, ver a la familia, que no hemos podido en este último año y medio.

¿La pandemia ha afectado en su casa?

No, soy súper afortunada porque no ha afectado a nadie cercano, ni a familiares ni a amigos. Muy agradecida por eso.

¿Cómo ha vivido el confinamiento?

No me puedo quejar porque tengo jardín y soy afortunada. A más de uno le hubiese gustado lanzar un poco a los niños al jardín. Todo bien, creo que al final ha traído muchas cosas buenas. El confinamiento ha traído más tiempo en familia, para bien y para mal. Para ver hasta dónde nos llega la paciencia y hasta dónde nos llega el amor y el cariño. No nos quedemos solo con lo malo, porque esos momentos familiares también los hemos disfrutado.

¿Qué lección ha aprendido de todo esto?

Hay que disfrutar y vivir la vida porque uno no sabe cuándo le va a llegar una pandemia, y te vas a quedar sin poder hacer nada. O con una pérdida familiar. Disfrutar de la familia y los amigos. Obviamente, sin dejar de lado tu vida de madre. Yo he pasado por tristeza, por alegría, por lloreras, por inactividad... La pandemia nos ha hecho pasar por todo tipo de sentimientos porque nos hemos visto con algo nuevo.

¿Ha aprovechado el tiempo en familia para hacer otro tipo de actividades? Se la vio en redes cocinando...

No, no, no soy muy de cocinar. Sé hacer los típicos pasteles, pero reconozco que no, no soy nada de cocina. Al final en lo que tienes que estar es distrayendo un poco a los niños. Hoy cocinamos, hoy investigamos, hoy película...

Hace unos días, celebró su 35 cumpleaños, ¿hizo algo especial?

No hice nada. Estaba trabajando en la serie. No hice nada porque en pleno confinamiento tampoco se podía hacer nada. Mira, al final, entre embarazos y demás, que siempre me ha pillado mi cumpleaños con embarazos, no he celebrado mis cumples. Me gustaría hacer un día algo diferente.

Salamanca posando para los medios de comunicación en la tienda de Serrano. Gtres

Sobre las vacunas, ¿cuál es su opinión? ¿Está a favor de ellas?

Sí, sí, sin duda. Claro que me la quiero poner. Creo que me tocará dentro de poco porque ahora en junio empiezan de 40 para arriba. O sea, creo que durante el verano ya nos vacunarán. Creo que no se ha demostrado que traigan nada malo. Traen más cosas buenas que malas. Todo el mundo debería vacunarse.

Maribel Verdú ha asegurado recientemente que las mujeres actrices lo tenéis mucho más complicado que los hombres

Sí, sin duda. Creo que nos queda mucho por andar en ese camino. Estoy totalmente de acuerdo con Maribel, y eso que ella siempre ha sido una de las grandes. Ella decía que tenía miedo a que fuese su último proyecto y que no la llamaran más y yo decía 'pues sí tú tienes ese miedo, imagínate las demás que no están a ese nivel'. Ahora, con 35 años que tengo, se supone que doy el look de una de 40. Así es como está estipulado todo esto. Sería maravilloso que eso cambiara. También te digo que en series sí hay más papeles femeninos. Creo que es más en cine donde los papales principales son más para hombres.

Para terminar, ¿suele consumir televisión? ¿Ha visto la docuserie de Rocío Carrasco?

No he seguido el tema. Es que no veo tanto la tele, veo más plataformas y series. Al final tiro mucho también de lo que me recomiendan. Lo que pasa es que tampoco tengo mucho tiempo. Veo muchos dibujos, también, por los niños.

