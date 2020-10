Amaia Salamanca: "Han sido meses duros, pero creo que hemos aprendido el valor de las cosas"

La actriz Amaia Salamanca (34 años) se ha estrenado este jueves como embajadora de Codorníu en su primera visita a la histórica bodega de Sant Sadurní d'Anoia en Barcelona. Esta jornada supone el pistoletazo de salida de la nueva campaña Vivir para celebrar, fruto de un estudio llevado a cabo para Codorníu sobre la celebración de la vida y cuyo spot tiene como protagonista a la actriz de Velvet o En tiempos de guerra, Amaia Salamanca.

Amaia Salamanca, que estas semanas rueda su próxima serie para Movistar+, llamada Todos mienten, a las órdenes de Pau Freixas (46), ha estado acompañada del nuevo Consejero Delegado de Raventós Codorníu, Sergio Fuster, de su director de Marketing, Emmanuel Pouey, y de su enólogo, Bruno Colomer, quienes le han transmitido la historia, los valores y la filosofía de una bodega con más de cinco siglos de tradición.

Durante la presentación, que también ha podido seguirse vía streaming, se ha proyectado en primicia un avance del spot de la nueva campaña, que ha sido grabado en ubicaciones emblemáticas de la ciudad de Barcelona (Hotel Palace, Teatro Tívoli...), muy representativas de su escena cultural y que podrá verse a partir del 16 de octubre en todo el mundo. La intérprete, que ha sellado su papel como embajadora con un brindis en las históricas bodegas de Codorníu, ha puesto en valor el binomio tradición e innovación de la marca, que considera "una de las claves de su éxito".

Amaia Salamanca, como embajadora de Cordoníu.

"Es un honor para mí representar a Codorníu, especialmente por su búsqueda constante de la excelencia. Me siento muy identificada con estos valores. En la elaboración del cava todas las fases son importantes, cada pequeño detalle cuenta; lo mismo ocurre con el proceso de formación de un actor. Cada paso en el camino marca la diferencia", ha destacado la actriz.

Amaia Salamanca también se ha mostrado totalmente alineada con el lema de la nueva campaña de Codorníu: "Creo que 'vivir para celebrar' es el mensaje más oportuno que podemos transmitir en tiempos como los que estamos viviendo. Han sido meses duros, de incertidumbre, pero, creo que hemos aprendido mucho sobre el valor de las cosas, de los pequeños momentos del día a día, con nuestra familia, con nuestros amigos, a los que tanto hemos echado de menos".

Sobre la Navidad, la actriz que se encuentra en su momento personal y profesional más dulce se ha mostrado de lo más esperanzadora y positiva posible: "Todavía no hemos planteado como va a ser la Navidad, pero viendo com está la situación y todo lo que acontece, se pasarán en familia pero al final será una cosa en petit comité. Obviamente no puedes hacer grandes eventos, pero sí que hay que aprovechar y pasar esos momentos con la familia más cercana y seguir celebrando que todavía podemos vernos, aunque sea en petit comite, pero aprovechar que aun podemos juntarnos y celebrarlo juntos".

Y sobre la vuelta al cole que se ha vivido en su casa hace apenas un mes con sus hijos, Amaia ha revelado lo siguiente: "Pues la vuelta al cole, efectivamente, para todos los padres ha sido con mucha incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar y de momento está yendo todo bien. Me alegro mucho personalmente porque yo no soy profesora y para mí, el tener que adaptar en casa el dar las clases a los niños y el estar tan pendiente es complicado. Me alegro mucho de que puedan ir al cole, de que puedan ir de manera presencial, de que aprendan allí, de que estén con otros niños, de que jueguen con los niños. Porque eso es muy importante. Esas habilidades sociales, no estar en casa delante de una pantalla. Sobre todo para niños pequeños como tengo yo ahora".

Para concluir, Salamanca ha puesto en valor la labor del profesorado. "Y valorando mucho al sector de los profesores. El gran trabajo, la gran paciencia y la gran labor que hacen, porque yo creo que todo el mundo estando en casa con sus hijos se ha dado cuenta lo importante que es un profesor que sepa encauzar a los niños".

