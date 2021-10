La labor que Antonio Pardo, ex de Gema López, ha dejado de lado y deberá retomar en su vuelta a los teatros

Este 18 de octubre es un día muy especial para Gema López (50 años) y su exmarido, Antonio Pardo Sebastián (52). En esta fecha, su única hija, Nadia, cumple 14 años, una señalada celebración en la que no le faltarán el cariño y los regalos a la menor, pues ambos han demostrado estar muy unidos en la felicidad de su hija pese a su divorcio. Esta cita festiva llega en un momento laboral muy diferente entre los excónyuges, pues mientras la colaboradora continúa con su imperturbable silla en Sálvame, Pardo ha tenido que reinventarse estos últimos años, pero ya prepara su regreso a los escenarios, la que es su auténtica vocación.

El actor, director y productor no se sube a las tablas desde el año 2016. Se bajó de ellas con las salas y las plazas llenas en las que representaba su última obra, El profesor Barelis. A partir de entonces comenzó a impartir clases de esgrima escénica con talleres para niños y adultos, y no paró ni siquiera durante la pandemia, pues continuó con sus clases a través de vídeos compartidos en Instagram.

Antonio Pardo, en uno de sus talleres de esgrima. Facebook Conga Producciones

Antonio tuvo que redefinir su carrera en tiempos de crisis, pero, tal y como anunció este verano, con el inicio del curso se sumergiría de nuevo en los preparativos para volver a ponerse ante el público y protagonizar su obra más aclamada. "Las pilas están recargadas y las ganas también, pronto regresaremos a la carretera con distintas propuestas, entre ellas, El profesor Barelis una apuesta teatral, que fomenta el reciclaje y el respeto al medioambiente, muy pronto nuevas fechas", desveló el productor el pasado mes de julio.

Ante esta vuelta tan esperada por él, porque supone retomar su verdadera vocación y su pasión por el mundo de la interpretación en su sentido más vivo, Pardo tendrá que reactivar todas las comunicaciones ligadas a su empresa, Conga Producciones. Ya hace unas semanas, se pudo percibir algunos mínimos cambios en su página web oficial, aunque aún sin datos actualizados. Pero la tarea que todavía no ha realizado y a la que deberá enfrentarse cuanto antes si quiere volver a hacer una gira teatral, es readaptar sus redes sociales y devolverles contenido de actualidad, pues las tiene completamente paralizadas.

Su productora tiene perfiles oficiales en diferentes redes sociales, y los iconos de cada una de ellas aparecen en su web para poder acceder a estas de forma rápida y sencilla. Son tres links directos a Facebook, Twitter y YouTube. Sin embargo, una vez haces clic en ellos y se abren las diferentes plataformas se puede apreciar lo abandonadas que están. Por lo tanto, la mejora de este aspecto deberá ser uno de los proyectos pendientes de cara a poner en marcha su vuelta a los escenarios.

El productor encara el futuro más cercano con ilusión de volver a su labor vocacional. RRSS

En su perfil de Facebook no se actualiza contenido desde enero de 2020, poco antes de declararse la pandemia mundial por la Covid-19. Para acceder a su Twitter, el enlace de la web es erróneo y redirige a una cuenta que no existe, pero Conga sí dispone de esa red social solo que con otro nombre, y tampoco tiene contenido actualizado desde 2016. Por su parte, en YouTube, donde Pardo Sebastián tiene su propio canal, no sube vídeos desde 2013.

Tal y como se puede comprobar en las citadas redes sociales, cuando la empresa de Pardo tenía actividad en estos espacios virtuales, lo hacía con gran acierto y generando contenido atractivo para su audiencia y así poder interactuar con ellos. Ahora, con el próximo regreso de sus obras teatrales -según sus propias palabras-, tendrá que volver a preocuparse por mantener a su público informado y al tanto de sus actividades, y eso solo lo logrará recuperando el mando de sus redes sociales.

Un lugar especial

Además de iniciar el curso en septiembre con ganas de volver al mundo de la interpretación, Antonio también anunció públicamente la venta de un inmueble muy especial para él. Se trataba de la vivienda que, según él mismo explicó, fue su estudio durante años. Esas cuatro paredes fueron testigo directo de la pasión del exmarido de Gema López por el cine y el teatro, pues allí, seguro, ensayó decenas de papeles y soñó con llenar salas y gradas.

El piso de Carabanchel en el que vivió Antonio se ha vendido en tiempo récord.

Para ayudar a la búsqueda de un comprador, Pardo compartió varias fotografías del piso en su perfil personal de Instagram. En ellas se podían ver algunas estancias de la vivienda de 61 metros cuadrados y ubicada la zona de Carabanchel. Un piso de segunda mano y en buen estado, construido en 1940 en la tercera planta de un edificio que carece de ascensor. El inmueble se vendía por 144.000 euros.

Las publicaciones de Antonio dieron sus frutos y es que, según desveló EL ESPAÑOL, consiguió un comprador en menos de un mes. Una gran noticia que se une estos días al cumpleaños de su hija y a su ilusión por volver a subirse a un escenario y actuar tras cinco años echándolo de menos.

