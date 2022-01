Carla Barber, embarazada de su primer hijo

La doctora Carla Barber (31 años) ha comenzado el año compartiendo con el mundo la mejor de las noticias: está embarazada de su primer hijo. Ha sido en su cuenta de Instagram donde la médica estética ha publicado un clip de vídeo de casi tres minutos en los que aparecían sus familiares y amigos en diferentes momentos mientras ella les comunicaba la buena nueva del bebé en camino.

De fondo, la clásica canción de Al Bano (78) y Romina Power (70), Felicità. Al final, la voz en off de Carla Barber dice lo siguiente: "Queda muy poquito. Ya son casi 23 semanas de embarazo. A principios de mayo estarás aquí con nosotros. Estamos deseando conocerte. Te queremos con todo nuestro corazón. Nos vemos muy pronto".

Entre las personas que la han felicitado en su tablón público de Instagram se encuentran Alexandra Pereira (33), Violeta Magriñán (27) o Georgina Rodríguez (27), la novia de Cristiano Ronaldo (36), que, por cierto, también está embarazada, en este caso de mellizos, de un niño y una niña, que llegarán al mundo en 2022. "Enhorabuena, qué bendición más grande", ha expresado Gio mostrándose su cariño a Barber.

El pasado mes de noviembre, EL ESPAÑOL entrevistó a Carla Barber, a quien preguntó por qué balance hacía de este extraño año 2021. "Ha sido un año un tanto raro", apuntaba, y proseguía: "He tenido problemas de salud, problemas personales, a nivel familiar, pero hago un balance muy positivo. Al final, incluso de los problemas y de las cosas malas, sacas cosas buenas. 2021 ha sido un año de aprendizaje, de crecimiento personal y profesional. Para el año que viene veréis los proyectos tan chulos que tengo. Mi vida va a cambiar bastante. Volveremos a hablar en 2022".

Desde hace más o menos un año, Carla Barber mantiene una discreta relación con un hombre del que se conocen pocos datos. No tiene nada que ver con el mundo de las redes sociales, la televisión o el espectáculo. Así hablaba Barber del padre de su futuro hijo en este periódico.

"Es una persona muy madura, un hombre al que admiro muchísimo. No sólo profesionalmente, que es una persona de éxito, que se lo ha trabajado un montón, sino porque personalmente es una persona generosa, familiar y que se ha hecho a sí mismo. ¡Y que me cuida mucho, que es lo más importante!", apuntaba con ilusión.

Este viernes 31 de diciembre a media tarde, Carla Barber publicaba una preciosa fotografía junto a su razón de amor. "Este 2021 no comenzó de la mejor manera… Fractura de tibia, menisco y ligamento, posterior cáncer en la familia y no olvidemos mi enfermedad cardiaca hereditaria, el fallecimiento de mi abuelo… Sinceramente hubiera sido un año para olvidar pero tú lo has convertido en el principio de lo mejor que me ha pasado jamás", escribió Carla junto a la imagen.

Unas palabras que ahora, tras conocer la noticia de su embarazo, cobran sentido. Será este domingo cuando Barber dé más datos sobre el futuro bebé que viene en camino, quién sabe si el sexo o el nombre que tanto ella como su pareja han pensado para su primogénito.

