Carla Barber: "Ser guapa puede ser un impedimento. A mí nadie me tomaba en serio como doctora"

No hay reto que se le resista a Carla Barber (31 años). Participó en Miss España 2015 y ganó. Se enroló en la extrema aventura de Supervivientes 2016 y permaneció al sol de los Cayos Cochinos de Honduras 68 durísimos días, consiguiendo ser la concursante que más veces ganaba el collar de líder.

Médico de profesión, durante su estancia en el programa de Telecinco, la canaria confesó que su sueño era llegar lo más lejos posible en el reality para "terminar la especialidad, abrir mi clínica propia y ayudar a la gente que lo necesita". Dicho y hecho. Otro logro en su palmarés.

Carla Barber es hoy una de las médicas estéticas más demandadas del panorama social patrio. EL ESPAÑOL la ha entrevistado.

Carla, está usted imparable: la clínica, las redes sociales... ¿con qué nos va a sorprender ahora?

Siempre digo que me gusta mucho lo que hago y lo disfruto a tope. Por eso puedo hacer tantas cosas y se me pasan los días volando. Soy una persona muy feliz, la verdad.

Háblenos de Ayla, su nuevo producto estrella.

Lo hemos agotado. No nos queda ni una sola unidad. Está la gente como loca pidiéndolo. Ha sido un superéxito. Estamos recibiendo feedback muy positivo de pacientes y clientes que lo están usando. Ayla es un masajeador con microcorrientes, que tiene dos rolls con un ángulo de 70 grados, que consigue ejercer un efecto tensor en la cara, estimula la musculatura y, al mismo tiempo, drena y mejora la inflamación, incluso en las ojeras, en las bolsas de los ojos. Estimula el colágeno y la elastina y mejora la calidad de la piel. Es un complemento ideal para la rutina facial diaria. No sólo sirve para cara y cuello, sino para los brazos, la zona interna de los muslos e incluso la cintura. Es un dispositivo sostenible porque no requiere carga. Tiene placas solares internas, por tanto, lo pones a la luz natural y se carga. Y es para toda la vida. No tiene consumibles. Por 65 euros lo tienes para siempre.

A ver si estas herramientas tan innovadoras, que hacen liftings en casa, van a acabar con su trabajo. Es como si un robot escribiese mis artículos, ¿no?

(Risas) ¡Qué va! Esto es algo muy complementario. Ten en cuenta que Ayla mejora, pero Ayla no rellena, no repone volúmenes, no bloquea movimientos para que no arrugues tanto. O sea, es un complemento. Es como el que va al gimnasio y al mismo tiempo sigue una dieta determinada y luego, en el gym, unos días hace aeróbico y otro día hace pesas.

¿Por qué estamos tan obsesionados con la perfección estética y con la belleza?

Y cada vez más. Estamos obsesionados con estar superperfectos también por las expectativas de la sociedad y lo que vemos. Hoy en día es todo supervisual. Las redes sociales son lo más utilizado en nuestro día a día. Nuestro móvil tiene el recuento de horas de uso. Yo trabajo con mi teléfono y tengo entre cinco y siete horas de media al día. Cuando entro en Instagram, me sale gente guapísima, perfecta, con las narices ideales, con los labios preciosos, no tienen ojeras, la piel divina...

Pero ahí hay truco, ¿no?

Ya lo sabes: los filtros, las fotos, que todo el mundo las retoca, y que ahora con todo el tema de la Covid, que hemos estado encerrado... Mira, mucha gente que viene a la clínica lo ha hecho después de tener reuniones por videoconferencia y ver su cara en la pantalla mientras hablaban. No sabes la de gente que me dice que se ve la cara fatal por eso.

¿Es Instagram una herramienta peligrosa en este sentido?

Es muy peligrosa. Hay países, de hecho, en los que se han prohibido los filtros. A mí me parece estupendo. Yo soy la primera que los usa, te lo confieso. Un sobreuso, en general, de todo, no es bueno. Las redes sociales hacen mucho daño a gente que no se ve bien físicamente y generan una imagen idealizada de lo que les gustaría ser.

¿Tenemos más posibilidades de triunfar en la vida si somos guapos?

Yo creo que tenemos más posibilidades de triunfar en la vida si somos trabajadores y perseverantes, y si estamos preparados intelectualmente para afrontar las situaciones, tanto de la vida cotidiana como de la vida laboral. Ser guapo... depende. Puede ayudarte o no. En mi caso, por ejemplo, hay veces que ha sido más un impedimento que una ayuda. A mí, al principio, nadie me tomaba en serio como doctora por ser guapa o Miss España. Me costó, ¿eh?

¿Alguna vez ha dicho que no a una clienta porque lo que le ha propuesto es una barbaridad?

Todos los días. Muchas veces al día. Hoy he estado en consulta con una doctora, que ha estado aprendiendo un poquito conmigo, y se ha quedado alucinada de todas las veces que digo que no a los pacientes.

¿Qué les suelen pedir?

Labios, labios, labios. Más, más, más. Empiezan a verse mejor y quieren más, más y más.

¿Qué balance hace de este año 2021?

Ha sido un año un tanto raro. He tenido problemas de salud, problemas personales, a nivel familiar, pero hago un balance muy positivo. Al final, incluso de los problemas y de las cosas malas, sacas cosas buenas. 2021 ha sido un año de aprendizaje, de crecimiento personal y profesional. Para el año que viene veréis los proyectos tan chulos que tengo. Mi vida va a cambiar bastante. Volveremos a hablar en 2022.

¿Nos puede adelantar algo?

¡No puedo!

Algo que ha pasado este año es el diagnóstico de su enfermedad, síndrome de Brugada, una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita. ¿Puede hacer vida normal? ¿Trabajar, entrenar, salir de fiesta? ¿Qué le han dicho sus médicos?

Lo bueno de mi síndrome es que, a pesar de ser una cardiopatía que produce muerte súbita, no está relacionado con el esfuerzo. O sea, puedo hacer deporte y trabajar. Se relaciona más con la muerte en reposo. Cuando uno duerme. Lo que está prohibido totalmente es pillarme una borrachera. Yo no suelo beber mucho. Sólo vino y champán en las cenas. En las discotecas bebo agua. Me puedo pegar la fiesta sin excesos.

¿Sintió miedo cuando se lo comunicaron?

Se me vino el mundo encima. Más que miedo, tuve preocupación por ver cómo iba a afrontar la situación realmente. Pero, sobre todo, por cómo se lo iba a tomar mi familia. Mira, esto es una enfermedad que, si me ocurre -que tengo un 3% de probabilidad anual de que me pase-, yo no me entero. Puedo estar hablando contigo ahora mismo, se me para el corazón y me morí. Pero la gente que se queda aquí es la que lo sufre.

Eso es muy generoso por su parte.

Sí, sobre todo por mi madre porque la pobre lo sufre mucho.

¿Qué planes tiene para Navidad?

Quiero pasar unos días en Canarias. Estaré con la familia recibiendo el año nuevo, con mi pareja... y ya luego me volveré a Madrid. Pienso pasar todas las Navidades allí.

Hace poco salieron unas fotos suyas en Marbella en las que se confirmaba que tenía una nueva relación. ¿Qué tiene él que no hayan tenido otros hombres de su vida?

Es una persona muy madura, un hombre al que admiro muchísimo. No sólo profesionalmente, que es una persona de éxito, que se lo ha trabajado un montón, sino porque personalmente es una persona generosa, familiar y que se ha hecho a sí mismo. ¡Y que me cuida mucho, que es lo más importante!

Se sabe poco de él porque están siendo muy discretos, ¿podemos saber a qué se dedica?

(Risas) ¡No puedo! Él es totalmente ajeno a esto y lo lleva un poco mal. Teniendo en cuenta que ni siquiera ha salido en ninguna parte... Siempre me lo dice: "Lo único que no me gusta de Carla Barber es que sea Carla Barber".

¿Un deseo para 2022?

Seguir disfrutando de la vida con la gente que me quiere y que quiero. Sobre todo que venga cargado de salud.

