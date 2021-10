Carla Barber desvela el curioso modo en el que descubrió que padece el síndrome de Brugada

En la noche del pasado domingo, Carla Barber (31 años) desveló, tras un mes de silencio y preocupación por parte de sus seguidores, la enfermedad cardíaca que padece. La doctora en medicina estética confesó que sufre síndrome de Brugada, una dolencia potencialmente mortal y sin tratamiento ni cura posible.

Después de recibir un gran aluvión de mensajes de ánimo y también de preguntas, Carla ha vuelto a sus redes para dar respuesta a las cuestiones que más interesan a sus admiradores y así aclarar su situación de salud.

"Me preguntáis muchísimo por cómo me di cuenta de que me había pasado algo en el corazón. Realmente, lo primero que me ocurrió es que tuve un síncope hace siete años, más o menos, mientras estaba trabajando en Alemania, haciendo la residencia de cirugía allí. Me desplomé, me desmayé sin ningún motivo. Y mi jefa de servicio, como me pasó dos veces, me dijo que me quería hacer un chequeo para estar más tranquilos. Ahí descubrieron una insuficiencia de válvula aortica y mistral leve (de grado 1-2) y desde entonces me hago revisiones anuales", ha detallado en un primer momento.

Su relato continúa con lo que sufre a raíz de ese diagnóstico del pasado, pero que le seguía preocupando en el presente, no solo a ella, sino también a su pareja actual: "Cuando siento estrés emocional -no laboral- me dan arritmias, noto que el corazón me late a un ritmo que no es normal, de pronto se me para y luego vuelve a latir normal, es raro. Me llevan haciendo revisiones anuales desde 2015 y nunca me habían visto nada, y hace poco 'mi ángel', como llamo yo al chico con el que estoy, me dijo que le gustaría que me hiciera el chequeo este año un muy buen amigo suyo que es cardiólogo especialista en arritmias, que es el doctor Paco Torres, y él descubrió mi síndrome. ¿Cómo? Haciéndome un electrocardiograma y viendo que tenía un bloqueo de rama del que no me había dicho nada antes pero que estaba allí desde siempre y a raíz de eso me quiso hacer más pruebas y descubrió que tenía síndrome de Brugada".

Con esta detallada explicación, Barber ha dejado claro lo importante que ha sido la idea de su pareja para descubrir su complicado diagnóstico. Todo esto ocurrió a principios de septiembre, tal y como ella misma confesó en el vídeo compartido para desvelar su enfermedad: "Hace justo un mes que me dieron la noticia de que tenía una enfermedad del corazón. No os había dicho nada todavía porque estaba esperando a tomar una decisión sobre qué hacer. Tengo una enfermedad que se llama síndrome de Brugada, es una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita".

En las imágenes que hizo públicas el domingo contaba también cuál fue su reacción: "La verdad es que ha sido un poco duro, un shock, que te digan que de pronto tienes un 3 por ciento de probabilidad anual de morir por muerte súbita en los próximos diez años. Que es una enfermedad que no tiene tratamiento, no tiene cura, no tiene pastillas que puedas tomar". Según aclaró, "lo único que realmente se puede hacer es poner un DAI, un desfibrilador, que lo que hace es impedir que en el caso que te dé la muerte súbita, te mueras, porque te revive al darte una descarga en el corazón". Para la implantación del DAI Carla tendría que pasar por quirófano y repetir la intervención cada 10-15 años, por lo que tenía que tomar una importante decisión al respecto: "Estudiando los pros y los contras de ponerme un DAI y habiéndolo sopesado mucho, no me la voy a realizar. Hemos comprado desfibriladores para mis casas y mis clínicas y para llevar en el bolso en el caso de viajes largos", detalló la también influencer ante sus 880.000 seguidores.

A pesar del revés, la joven intenta mantenerse positiva ante su nueva lucha: "Yo estoy muy bien, muy positiva. No pienso que tengo un 3 por ciento de posibilidades de morir, sino un 97 por ciento de que no me pase".

