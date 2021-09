Carla Barber preocupa a sus seguidores al confirmar que tiene un problema de corazón

Carla Barber (31 años) ha sufrido un revés de salud que la ha llevado a ingresar en el hospital en los últimos días. Ha sido la propia exconcursante de Supervivientes quien lo ha desvelado a través de sus redes sociales, donde ha acompañado el texto con una imagen en la que se la puede ver tumbada en la cama del hospital y rodeada de cables.

"Mis chic@s, ayer y hoy estuve en el hospital terminando de hacerme unas pruebas de corazón que llevaba tiempo esperando. Creo que todo en la vida es cuestión de actitud y que los 'problemas' que no podemos evitar sólo podemos aceptarlos, afrontarlos con una sonrisa y enfrentarlos con energía positiva. En estos días os contaré bien que es lo que me pasa. Gracias por estar siempre pendientes de mí", han sido las primeras palabras de la expareja de Diego Matamoros (34).

Tras esto, ha añadido: "Tengo mucho que contaros, sin embargo aún no me encuentro con las fuerzas para hacerlo. Por otro lado, me gustaría que la información que transmita sea clara y la mejor posible porque sé que podrá ayudar a mucha gente en el futuro. No os preocupéis, estoy con muchísimo ánimo y mi vida seguirá siendo como ha sido tal hasta ahora. Aún quedan pruebas por hacer y lo más importante, decisiones que tomar. Prometo contaros todo desde que pueda".

Horas más tarde, la doctora colgada varios Stories en los que se mostraba positiva ante este bache de salud. En la primera publicación, Barber ha posado con una camiseta en la que se puede leer Enjoy where you are now, lo que significa en castellano Disfruta donde estás ahora. En otra entrada a su red social, Carla posa sonriente en su coche bajo la frase Always positive.

En su último post, la que fuera nuera de Kiko Matamoros (64) comparte un corcho de una botella de vino donde se ha escrito lo que sigue: "06-09-21. Enfermedad de corazón que no acabará con Barber. Algunos celebramos la vida".

Los que la siguen no han tardado en llenar su muro de comentarios de ánimo y fuerza: "Espero que todo vaya bien, eres muy fuerte y luchadora. Ánimo Preciosa", "Amore, espero que todo vaya bien. Te abrazo muy, muy fuerte", "Estarás en mis oraciones, cuídate preciosa y ojalá Dios quiera que no sea nada importante. Encenderé unas velitas por ti. Mucha fuerza, Carla".

Revés en medio del éxito

Este problema de salud llega en un momento excelso a nivel profesional para Carla Barber. Cuando acaba de superar el umbral de los 30 años disfruta de un éxito profesional envidiable. Aunque ha hecho algunos trabajos como modelo y ha participado en realities de televisión, donde realmente la canaria centra su labor profesional es en su clínica de estética. Por su consulta han pasado rostros muy conocidos del panorama social como Marta López Álamo (24) y Kiko Matamoros, lo que sin duda, reporta autoridad a su negocio en términos de imagen.

Una de las virtudes de Carla es que conoce muy bien el entorno de las redes sociales y, lógicamente, utiliza esta destreza para promocionar su clínica. Sus seguidores están al día de los movimientos de la doctora, que a menudo viaja a Canarias, las islas donde nació, para atender a sus clientas del territorio insular. Además, en su cuenta de Instagram son muy populares las publicaciones en las que la doctora comparte algunos de sus trabajos médico estéticos.

Carla Barber tiene clínicas en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia. Redes Sociales

Con tres establecimientos en funcionamiento, la doctora facturó en 2019 más de cinco millones de euros, tal y como consta en las cuentas que su empresa -Clínicas Barber SL- presentó al Registro Mercantil y a las cuales JALEOS tuvo acceso. Además de la actividad de la clínica propiamente dicha, la concursante de Supervivientes ha encontrado otra manera de rentabilizar su conocimiento de medicina estética.

Además de ofrecer decenas de tratamientos faciales y corporales, la doctora y su equipo dedican parte de su tiempo a la formación a profesionales. Cada año, Barber imparte un curso de Medicina Estética por el que se embolsa más de 36.000 euros en 12 horas.

