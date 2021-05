Diego Matamoros y Carla Barber acercan posturas: las imágenes que lo confirman

Carla Barber (31 años) y Diego Matamoros (34) han acercado posturas después de su ruptura sentimental. La noticia de su separación entristeció a los fans de la pareja, que desde el primer momento compartió numerosos momentos de su relación con ellos a través de las redes sociales. Sin embargo, a juzgar por las últimas imágenes publicadas por ambos en sus cuentas de Instagram parece que no está todo perdido pues ambos hicieron testigos a sus seguidores en redes sociales de la tarde que compartieron este domingo 22 de mayo.

Carla Barber comparte un instante de su tarde en Instagram. Redes sociales

Aunque no quisieron publicar ninguna imagen en la que aparecieran los dos juntos, cada uno en sus perfiles compartió un vídeo que no dejaba lugar a dudas, estaban en el mismo lugar. "De tardeo", escribía la doctora, en una publicación en la que aparecía visiblemente relajada, fumando cachimba y en compañía de Togo, su mascota.

De la misma forma, cachimba en mano, publicaba el hijo de Kiko Matamoros un clip muy corto, pero suficiente para constatar, por algunos elementos decorativos como los cojines de la terraza en la que se encontraban, que se trataba del mismo sitio que el que mostraba la canaria.

Y la tarde no acabó ahí. Después de este relajante plan, ambos se encaminaron a casa de Laura Matamoros (28), con quien Carla sigue manteniendo muy buena relación a pesar de la conocida ruptura sentimental con su hermano. Las dos amigas realizan asiduamente actividades juntas y hace unos días se las pudo ver en una de las terrazas de moda de la capital, compartiendo risas y confidencias.

Diego Matamoros, fumando cachimba. Redes Sociales

Ya en casa de la colaboradora de televisión, que recientemente ha anunciado que será mamá por segunda vez, los tres disfrutaron de la compañía de sus perros. "Lucha de titanes" escribía Diego Matamoros sobre un vídeo en el que se veía jugar a Togo y a Pipa, el cachorro que ha incorporado Laura a su familia hace unos días. La cirujana, compartía el momento desde otro ángulo, mientras ella descansaba y se veía a Laura, a la que cariñosamente sigue llamando 'cuñada' de fondo, muy concentrada en su smartphone.

Quizás esto pueda ser un primer acercamiento y una forma de anunciar que no cierran las puertas ante una posible reconciliación. Por parte de él, ya dejó claro que sigue teniendo profundos sentimientos por la doctora. El pasado 18 de mayo, cuando Carla celebraba su 31 cumpleaños el colaborador quiso aprovechar la señalada fecha para hacer público el amor que sigue profesando a la canaria: "Feliz cumpleaños. Felicidades Karleshi. Que sigas siendo tan maravillosa. Disfruta de tus 31". No son las únicas declaraciones que Diego ha vertido sobre su expareja, en términos muy reveladores, días antes también confesaba lo siguiente:"La única persona que hay en mi corazón es Carla. Para mí es la mujer más maravillosa que he conocido en mi vida y la persona que más quiero en el mundo. Es así".

Fue a finales de el pasado mes de abril, cuando JALEOS se hizo eco en primicia de la fuerte crisis que estaba atravesando la pareja. El colaborador recogía sus cosas y abandonaba el piso que compartía con la cirujana en el distrito de Justicia de la capital madrileña. Entonces, se mudaba a su chalé de Boadilla del Monte, el mismo que compartía con su exmujer, Estela Grande (27). Un movimiento que evidenciaba que la relación con la canaria atravesaba un gran distanciamiento.

