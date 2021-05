Boris Johnson y su pareja Carrie Symonds ya tienen fecha para casarse

Suenan campanas de boda para el primer ministro británico, Boris Johnson (56 años) y Carrie Symonds (33), su pareja desde 2018. Según informa el diario británico The Sun el enlace tendría lugar el 30 de julio de 2022.

Los detalles del acontecimiento se llevan con máxima discreción. Tanto es así que los invitados, que según el tabloide, ya han recibido las invitaciones, no conocen el lugar exacto que va a acoger la boda. Y son varios los lugares que se plantean como opciones viables, entre ellos la residencia del primer ministro en Buckinghamshire, Chequers, o el parque de Port Lympne, Kent, en el que la futura novia colabora para una organización benéfica de conservación.

La pareja convive en la residencia oficial del primer Ministro británico desde 2019, mismo año en el que se comprometieron. Sin embargo, la llegada de la pandemia provocó que decidieran posponer el enlace por motivos de seguridad. Ahora que, vacunas mediante, la pandemia empieza a estar bajo control, han vuelto a programarse este tipo de ceremonias y el primer Ministro británico también ha querido fijar el día en el que por fin se haga oficial su unión con Carrie.

Boris Johnson y Carrie Symonds en una foto de archivo Gtres

Los futuros novios son los primeros que han ocupado la residencia oficial del primer Ministro británico sin pasar antes por la vicaría. Será el año que viene cuando lo hagan y esta sería la tercera boda para él, mientras que ella pasaría por el altar en primeras nupcias.

Aunque la boda se tuvo que posponer hay algo que ha unido a ambos para siempre, la llegada de su primer hijo en común, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson (1), el 29 de abril de 2020. El bebé es el primogénito de ella, que anunciaba así la feliz noticia en su cuenta oficial de Instagram: "Normalmente no publicaría este tipo de cosas aquí pero quería que mis amigos lo supieran directamente por mí. Muchos de vosotros ya lo sabéis pero para mis amigos que todavía no, nos prometimos a finales de año y estamos esperando un bebé para principios de verano. Me siento increíblemente bendecida".

La pareja en la puerta de su residencia, en una foto de archivo. Gtres

Sin embargo, el político ya tiene experiencia en la paternidad, pues aporta al matrimonio cinco hijos de relaciones anteriores: Lara Lettice (26), Milo Arthur (25), Cassia Peaches (22), Theodore Apollo (20), de su relación con Marina Wheeler (56) y la menor, Stephanie (11), fruto de una relación extramatrimonial con la experta en arte Stephanie Macintyre.

La relación del político con la madre de su último hijo se dio a conocer en 2018, cuando él anunció su separación de su esposa durante 25 años. El divorcio formal se produjo finalmente en 2020.

