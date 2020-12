Así es el nuevo proyecto de Carla Barber con el que cierra un año de éxito en los negocios

Carla Barber (30 años) ha visto cumplido su sueño de regentar su propia empresa de medicina estética y lo cierto es que no le ha ido nada mal. Pero la que fuera Miss España 2015 ha querido ir más allá y ha desarrollado nuevos negocios. Siguiendo con el mercado de belleza, la novia de Diego Matamoros (34) ha impartido clases, creó una tienda online -Carla Secrets- en la que vende una serie de productos de cuidado para el cuerpo y ahora, acaba de lanzar un nuevo proyecto que la tiene muy feliz.

Según ella misma compartió este fin de semana en su cuenta de Instagram, ha lanzado una línea de labiales, llamada Extreme Lips, en la que estuvo trabajando durante más de un año, con el fin de obtener los efectos deseados: "máximo volumen, labios jugosos e irresistibles". El producto, de acuerdo con Carla Barber, destaca por mantener el efecto "plumpling" a largo plazo, gracias a la tecnología de liberación de la pimienta, entre otros componentes".

Tras explicar en qué consiste su nuevo proyecto, Carla Barber dejó claro la dedicación y empeño que le puso a este producto, que se podrá adquirir en sus clínicas, en la web de Carla Secrets y en todas las tiendas Primor de nuestro país. "Estuve muchísimo tiempo haciendo pruebas para conseguir la textura perfecta, no sabéis la de veces que hemos echado para atrás los labiales porque no estaban perfectos", escribió la especialista en medicina estética, junto a una serie de imágenes, en la que además de desvelar uno de los labiales, muestra el efecto que este deja en sus labios. "Espero que os gusten y los disfrutéis conmigo, me hará súper feliz veros con ellos puestos. Como siempre os digo... ¡Los sueños se cumplen!", añadió la novia de Diego Matamoros.

Hasta este miércoles 23 de diciembre, los labiales no estarán disponibles en la tienda online Carla Secrets. Sin embargo, se pueden preordenar por 19,95 euros. Si bien la doctora ha trabajado en ocho tonos diferentes -entre rosas, rojos y marrones-, cada uno de ellos se ha elaborado de la misma manera: utilizando "una fórmula innovadora que permite, de manera rápida y no invasiva, disfrutar de un aumento del volumen y la forma de los labios". Así lo explican en la web de la canaria, quien de esta forma pone fin a un año lleno de éxitos a nivel laboral.

Pese a las dificultades de 2020, la doctora pudo continuar con su trabajo en sus diferentes centros -Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia- e impartir su curso de Medicina Estética en las instalaciones de su clínica en la capital. Con este, dirigido a 15 licenciados en Medicina u Odontología, la doctora ingresó en su cuenta 36.000 euros. Y es que cada alumno tuvo que pagar por 2.000 euros más IVA. Es decir, 2.420 euros por estudiante.

Carla Barber cuenta con un amplio currículum profesional que le está dando grandes alegrías económicas. La novia de Diego Matamoros, que se acaba de aventurar en una nueva faceta profesional con el lanzamiento de su línea de labiales, es conocida por su trabajo como modelo, pero también por su participación en realities y, sobre todo, en los últimos años, por su labor como doctora estética de rostros reconocidos de nuestro país.

Carla Barber tiene clínicas en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia. Redes sociales

En 2019, según consta en las cuentas que su empresa, Clínicas Barber SL, presentó al Registro Mercantil, y a las que tuvo acceso JALEOS, la doctora facturó más de cinco millones de euros. Estos ingentes ingresos multiplican por dos la cifra que Carla obtuvo en 2018, que ascendió a 2,6 millones de euros.

Pero más allá de los ingresos, Carla Barber puede presumir de los beneficios que ha obtenido la compañía, también duplicados con respecto al 2018. El resultado de las cuentas de 2019 arroja un balance positivo de 483.131 euros, una envidiable cifra que resulta aún más sorprendente teniendo en cuenta que la empresa apenas tiene tres años de rodaje. El buen rendimiento de las cuentas, además, ha permitido a la empresa acumular un gran patrimonio. Es decir, el valor total de la compañía una vez descontadas las deudas, que al cierre de 2019 era de 746.062 euros.

