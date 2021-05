Muere Purificación Aguilera, la madre de Norma Duval, tras una larga enfermedad

Duro mazazo para la actriz Norma Duval (65 años). Este pasado domingo fallecía Purificación Aguilera, la madre de la artista, tras 11 años luchando contra el Alzheimer que padecía. En los últimos años, su estado era muy delicado y Purificación vivía en casa de su hija Norma, quien ha estado muy pendiente de su salud hasta el último momento. Según la información que maneja Semana, Norma se encuentra totalmente rota y devastada.

Su último adiós tendrá lugar este martes 25 de mayo. Los familiares y amigos de Norma Duval están velando los restos mortales de su madre en su residencia de La Moraleja (Madrid). A punto de cumplir los 90 años, Purificación era una persona dependiente y su hija Norma había habilitado una parte de su casa para su aislamiento pertinente y cuidados. En los últimos meses, la vedette había reconocido en su entorno que la salud de su madre se había agravado. "Mi madre se encuentra grave", sostuvo en marzo de 2020.

Norma Duval junto a su madre en un acto público en 2016. Gtres

En 2016 fue la última vez que Norma se dejó inmortalizar junto a su madre en un acto público. Fue durante la presentación de una campaña solidaria con motivo del Día del Cuidador, iniciativa puesta en marcha por Lindor, Ausonia y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Ese día, la actriz aseguró, embargada por la emoción: "Cuidaré de mi madre hasta que se vaya".

Además, aquel 26 de octubre quiso lanzar un mensaje de apoyo a todos los cuidadores: "Que no se desanimen porque hay momentos muy duros". El pasado 2 de mayo, Día de la Madre, Norma no dudó en homenajear a la suya. "Hoy, Día de la Madre, quiero felicitar a todas las madres y agradecer este precioso regalo del programa @gentemaravillosacanarias en el cual he tenido el gusto de participar, cuadro pintado por el tambien pintor canario @artepaconavarro", fueron sus palabras junto al cuadro en el que aparece abrazando a su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Norma Duval (@normaduvaloficial)

Purificación estuvo casada con un militar llamado Albino Martín Moreno. Moreno fallecía en 2002, a los 80 años, tras caerse en casa. Fruto de su matrimonio, nacieron sus tres hijos, Norma, Carla y Albino. En Albino, Norma ha encontrado un gran apoyo. De hecho, ambos hermanos se confinaron en la casa de la actriz para poder atender con seguridad a su progenitora durante la pandemia.

No es la primera vez que Norma Duval sufre la muerte de un ser querido. Hay que recordar que en el 31 de octubre del año 2010 fallecía su hermana, Carla, víctima de un cáncer de cuello de útero a los 46 años. En estos momentos, tanto Albino como los hijos de Norma, Yelko, Marc y Christian, fruto de su relación con Marc Ostarcevi (80), están siendo un fuerte apoyo para ella.

Esta triste pérdida para la familia Duval tiene lugar días después de que la artista confesara que había padecido coronavirus, con importantes secuelas. "Cogí la Covid-19 en septiembre, cuando tenía que empezar en La hora de La 1. Cada semana me hacía pruebas y daba positivo. Estuve ocho días ingresada con neumonía bilateral. Pasó un mes y medio hasta que pude volver", explicó la vedette en conversaciones con la revista ¡HOLA!.

Norma, vacunada

Aunque ya han pasado siete meses desde aquella difícil situación, a día de hoy Norma Duval sigue padeciendo las secuelas del virus. "Estuve bastante fastidiada", comenzó diciendo a los medios de comunicación. "Tengo que ir a revisarme ahora, pero la voz no me ha quedado muy bien, no he recuperado bien mi voz". En esa misma línea, en los últimos días Norma ha hecho público que ya está vacunada.

"Sí, me han puesto la primera vacuna y me han dicho que no me tengo que vacunar más porque ya he pasado el Covid", comentó antes de enviar un mensaje a los ciudadanos: "Le digo a todo el mundo que se vacune". Fue el pasado 1 de abril cuando Norma Duval compartió con sus seguidores de Instagram que había recibido el pinchazo para hacer frente a la enfermedad. "Y llegó el día. Me vacuné ayer en el Hospital Isabel Zendal. Me tocó por edad AstraZeneca", comenzaba escribiendo junto a un vídeo en el que mostraba el momento exacto en el que recibía la dosis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Norma Duval (@normaduvaloficial)

Si bien estaba contenta, entonces la vedette desvelaba que había sentido algunas consecuencias. "Me encuentro bien, pero con escalofríos y después de la vacunación, unas horas mareada. Hoy mejor", explicaba. Al igual que ha hecho ahora ante los medios de comunicación, Duval animaba a los españoles a vacunarse y agradecía a todo el personal del centro sanitario en el que recibió el pinchazo. "Os animo a vacunaros. Tenemos que terminar con este virus asesino. Muchas gracias a todos los profesionales del Zendal. Hacen un trabajo impecable. Que paséis un buen puente", añadía.

[Más información: Norma Duval desvela las duras secuelas que le ha dejado la Covid: "La voz no me ha quedado muy bien"]