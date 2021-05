Norma Duval desvela las duras secuelas que le ha dejado la Covid: "La voz no me ha quedado muy bien"

Pocos días después de haber recibido la vacuna contra la Covid-19 y en medio de su preparación para participar en el programa El Desafío de Antena 3, en sustitución de Bárbara Rey (71 años), Norma Duval (65) ha desvelado que el pasado mes de septiembre estuvo ingresada por haber contraído la enfermedad.

"Cogí la Covid-19 en septiembre, cuando tenía que empezar en La hora de La 1. Cada semana me hacía pruebas y daba positivo. Estuve ocho días ingresada con neumonía bilateral. Pasó un mes y medio hasta que pude volver", explicó la vedette en conversaciones con la revista ¡HOLA!

Aunque ya han pasado siete meses desde aquella difícil situación, a día de hoy, Norma Duval sigue padeciendo las secuelas del virus. "Estuve bastante fastidiada", ha comenzado diciendo a los medios de comunicación que han querido preguntarle por las consecuencias. "Tengo mis reservas con la prueba de la apnea", ha expresado la presentadora, quien continúa en revisión con algunos especialistas. "Tengo que ir a revisarme ahora, pero la voz no me ha quedado muy bien, no he recuperado bien mi voz", ha confesado.

Aun así, la catalana se encuentra feliz porque ya ha sido vacunada. "Sí, me han puesto la primera vacuna y me han dicho que no me tengo que vacunar más porque ya he pasado el Covid" ha comentado antes de enviar un mensaje a los ciudadanos: "Le digo a todo el mundo que se vacune".

Fue el pasado 1 de abril cuando Norma Duval compartió con sus seguidores de Instagram que había recibido el pinchazo para hacer frente a la enfermedad. "Y llegó el día. Me vacuné ayer en el Hospital Isabel Zendal. Me tocó por edad AstraZeneca", comenzaba escribiendo junto a un vídeo en el que mostraba el momento exacto en el que recibía la dosis.

Si bien estaba contenta, entonces la vedette desvelaba que había sentido algunas consecuencias. "Me encuentro bien, pero con escalofríos y después de la vacunación, unas horas mareada. Hoy mejor", explicaba. Al igual que ha hecho ahora ante los medios de comunicación, Duval animaba a los españoles a vacunarse y agradecía a todo el personal del centro sanitario en el que recibió el pinchazo. "Os animo a vacunaros. Tenemos que terminar con este virus asesino. Muchas gracias a todos los profesionales del Zendal. Hacen un trabajo impecable. Que paséis un buen puente", añadía.

Este viernes, la vedette también ha sido preguntada por Bárbara Rey, quien recientemente vivió una experiencia similar a la suya al estar ingresada por Covid. De ahí su sustitución en El desafío. "Sé que le han dado el alta, hablé con Sofía [su hija] y espero pronto hablar con ella", ha comentado.

