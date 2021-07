Diego Matamoros y Estela Grande firman el divorcio después de un año y medio separados

Diego Matamoros (34 años) y Estela Grande (27) han puesto oficialmente fin a su relación. Tal y como ha contado el estudiante de interiorismo, la pareja ha firmado este 20 de julio su divorcio: "Hoy quiero despedirme como es debido de la persona con la que me casé y hoy me he divorciado", escribía el hijo de Kiko Matamoros (64) sobre una foto en blanco y negro en la que aparece la modelo en sus brazos, publicada en sus redes sociales.

El hermano de Laura Matamoros (28) ha compartido además una serie de stories en los que reflexiona sobre su relación con Estela: "Me quedo con los mejores momentos vividos, los malos están para reírse de ellos". Además, el colaborador ha querido dejar la abierta la puerta de la cordialidad: "Saber que la amistad está por encima de todo y que lo importante es lo que te he dicho hoy", ha escrito. Estas palabras dejan entrever que la expareja ha tenido una conversación en esta fecha tan señalada para ellos.

Diego Matamoros y Estela Grande se separaron hace un año y medio. Redes sociales

Prueba de su buena relación es el texto que Diego le ha dedicado a la persona con la que compartió algunos años de su vida: "Me alegro de que hayas podido encontrar la felicidad, cuida ese estado, sigue trabajando en ti como estás haciendo, sigue creciendo como persona, lucha por tus sueños", una emotiva confesión que ha acompañado con una instantánea de la pareja delante de una bonita puesta de sol.

Para terminar, el influencer ha compartido una foto de una jornada de playa con su exmujer, sobre al que le ha mandado los mejores deseos a Estela: "Que la felicidad sea una norma en tu día a día. Te quiero, cuídate mucho y sé feliz, Estelita".

La psicóloga, que acaba de regresar de unas vacaciones en Ibiza, no se ha manifestado sobre su nuevo estado civil, pese a que mantiene una intensa actividad en su cuenta de Instagram y sí que ha comunicado que se encuentra en Madrid.

Estela y Diego mantuvieron una relación llena de altibajos que comenzó en una discoteca londinense cuando sus caminos se cruzaron en 2016. Una infidelidad del madrileño hizo tambalear los cimientos de la relación, pero ella la pasó por alto y el romance siguió adelante. Tras algunas idas y venidas, la pareja decidió sellar su amor ante el altar y pasaron por la vicaría el 13 de julio de 2019, mediante una boda celebrada en la finca Prados Moros, en El Escorial.

La serie de 'stories' con la que Diego ha comunicado la firma de su divorcio. Redes sociales

Fue el paso de la modelo por GH VIP , en 2019, lo que supuso el principio del fin para esta historia. Diego se molestó por la actitud cariñosa que su esposa mantuvo con otro de los concursantes, Kiko Jiménez (27). Además, se publicaron unas imágenes del colaborador con Lola Ortiz (30), de Mujeres y Hombres y Viceversa, en un bar. Según ella misma confirmó, pasaron juntos una noche, pero él lo niega rotundamente. Fue tras la expulsión de Estela del concurso de convivencia cuando Diego decidió poner fin a una relación que hoy queda anulada a todos los efectos.

