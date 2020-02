Diego Matamoros rompe su relación con Estela Grande tras año y medio de matrimonio

El paso de Estela Grande (25 años) por la casa de Gran Hermano VIP hizo tambalear los cimientos de su relación con Diego Matamoros (33), quien llegó a dudar de su mujer por culpa de la estrecha relación que mantenía con Kiko Jiménez (27). Pero no ha sido hasta que ha vuelto a Guadalix de la Sierra cuando han tomado una decisión al respecto.

La modelo volvía a la famosa casa de El tiempo del descuento, donde se reencontraba con su compañero de concurso y las chispas volvían a saltar con fuerza ante las cámaras. Tras la reconciliación de Kiko y Estela, Diego se mostró en plató muy distante y definitivamente parece estar muy decepcionado con su mujer.

Tal sería el punto de su enfado que después de que Estela volviera a la casa para apoyar a Kiko, Diego ha decidido poner punto final a su matrimonio, tal y como ha declarado Kiko Matamoros (63) en el programa de Sálvame de este lunes.

Según el colaborador, Diego y Estela habrían roto su relación el pasado jueves, acabando así con la historia de amor que han querido defender a capa y espada durante los últimos meses. Ahora solo queda escuchar el relato de sus protagonistas.

Aparte del tonteo de Estela con Kiko, salieron a la luz unas imágenes del hijo de Matamoros con Lola Ortiz, de Mujeres y Hombres y Viceversa, en un bar. Según ella misma ha confirmado, pasaron juntos una noche pero él lo niega rotundamente y el asunto se ha llevado a los tribunales. Por otro lado, también se destapó que Diego habría tenido un affaire con una conocida presentadora de Mediaset.

No obstante, todos estos rumores y habladurías en principio no hicieron mella en la relación, que se consolidó en 2017, pues tras la vuelta de Estela a la vida real, ambos aseguraron estar juntos y felices. De hecho, la pareja hizo un viaje romántico al extranjero.

Pero el regreso de Estela y Kiko Jiménez a la casa de Guadalix de la Sierra ha hecho que Diego Matamoros pierda los papeles y decida, definitivamente, romper con su mujer. El joven dice haber sufrido mucho durante los últimos meses, en los que ha intentado alejarse del foco mediático en algunas ocasiones y dar la cara en otras.

Estela fue la quinta expulsada de El tiempo del descuento. El reencuentro en plató con su marido estuvo lleno de tensión. Pese a su evidente malestar por algunas actitudes de Estela, Matamoros trató de recibir a su esposa de la manera más cordial posible.

Diego Matamoros viendo las imágenes de su mujer con Kiko.

Estela se dio cuenta nada más poner un pie en el plató de que Diego estaba molesto con ella por su actuación en la que ha sido su segunda oportunidad en la casa de Guadalix: "Me he dado cuenta nada más entrar de que ha pasado algo".

"Lo que hablamos te ha dado igual, para ti es una cosa y para mí otra, aquí he estado apoyándote", aseguraba con semblante serio el televisivo. Estela Grande, por su parte, dejaba claro que no se arrepentía de la reconciliación que ha vivido con Kiko Jiménez, y es que parece que la exconcursante tiene ahora más claro que nunca que quiere mantener una amistad con el que tronista de Mujeres y Hombres y viceversa: "Le tengo mucho cariño, tenemos una química que no he tenido con ninguno de mis otros compañeros y al final eso es irremediable".

