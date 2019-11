La curva de la vida de Estela: su drama al sufrir un aborto del hijo que esperaba con Diego

Estela Grande (23 años) se ha sometido este martes a la curva de la vida de Gran Hermano VIP, y ha repasado algunos de los momentos más duros de su relación con Diego Matamoros (33), como el drama que vivió al sufrir un aborto o las razones por las que se distanció del hijo de Kiko Matamoros (62).

La concursante de GH VIP y el hijo de Marian Flores decidieron romper tras años de relación. En ese momento sorprendió que un noviazgo tan largo terminase de una manera tan abrupta, pero ahora Grande lo ha explicado: "Cuanto estábamos bien, estábamos muy bien, y cuando estábamos mal, estábamos muy mal".

Estela Grande ha hecho este martes la curva de la vida.

Este malestar afectó mucho a la modelo y, por eso, el hijo de Kiko Matamoros decidió distanciarse de ella. "Me estaba volviendo loca, no era yo. No era la chica feliz y risueña que soy, no quería ni ir a trabajar. Él decidió romper con la relación para que yo pudiera seguir con mi vida. Yo estaba fatal, metida en la cama todo el día".

Estela Grande ha explicado que uno de los momentos más complicados de su noviazgo fue la prueba de paternidad de la supuesta hija de Diego Matamoros. "Él se tiene que enfrentar a su nueva vida. Ha tenido que pasar de una vida muy plena con una niña, a enfrentarse al hecho de que ya no tiene nada de eso. Es muy duro, y él lo ha pasado muy mal. Han sido momentos muy difíciles y le ha costado mucho salir. Y a mí me ha costado seguir ahí, apoyarle y sacarle de ahí".

La concursante también ha relatado en la curva de la vida cómo vivió su primer aborto. "Yo soy muy insegura y, con todo lo que tuvimos que vivir sufrí un aborto. Cuando pasaron los días me di cuenta de que, a lo mejor, podría tener problemas en un futuro. Para mí nunca ha sido importante ser madre, no he tenido ese instinto maternal, pero con Diego lo tengo clarísimo. Ahora sé que quiero ser madre con él". La joven ha dejado entrever que tenía miedo de que eso le produjera problemas para ser madre en un futuro.

La joven ha explicado que sufrió un aborto del hijo que estaba esperando con Diego Matamoros.

En cuanto al trato que tiene Diego Matamoros con su familia, Estela ha desvelado: "La relación va por rachas, pero los sentimientos no. Diego estaría mintiendo si dejara las cosas pasar e hiciera como si nada. Él ha sufrido mucho, pero también su familia".

Estela Grande ha hablado también del trato que tiene con Kiko Matamoros, con el que solo ha coincidido en tres ocasiones: "He tenido muy poca relación con él. Los tres momentos puntuales en los que he estado con él siempre ha sido muy respetuoso y muy amable. No tengo ningún problema, pero si veo a mi pareja sufrir por culpa de una persona, yo voy a tener un poco de rechazo hacia él. Pero me encantaría que se acercasen".

