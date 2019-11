Gonzalo Caballero: "He tomado la decisión de no tener una relación seria con Victoria Federica"

Gonzalo Caballero (27 años) se encuentra aún recuperándose de la cornada más grave de su vida. El diestro, que sufrió el brutal embiste de un toro en la tarde del 12 de octubre en la plaza de Las Ventas de Madrid, ha concedido una entrevista en exclusiva donde ha hablado de diversos temas: desde su estado de salud en la actualidad hasta su relación con quien fuera su novia, Victoria Federica de Marichalar y Borbón (19), y el hermano de ésta, su íntimo amigo Felipe de Marichalar y Borbón (20).

Victoria Federica y Gonzalo Caballero viendo un partido de tenis. Gtres

"He estado saliendo con Victoria unos meses pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión". Así habla Caballero en exclusiva para la revista ¡HOLA! sobre la sobrina del rey Felipe VI (51), con quien ha mantenido un romance que por sus palabras se deduce él mismo ha decidido finiquitar. Sin embargo, su relación de amistad perdura y confiesa también que "Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquier se enamorara de ella. Tiene un corazón único, solo hay que ver cómo se preocupa de todos sus amigos...".

Portada de la revista '¡HOLA!' con la entrevista de Gonzalo Caballero. ¡HOLA!

A las bonitas palabras dedicadas a la que fuera su novia se suman otras que el matador ha brindado a su amigo Froilán. La amistad entre el hijo de la infanta Elena (55) y el diestro quedó en entredicho tras la publicación de una noticia que afirmaba que Felipe de Marichalar sospechaba que Gonzalo Caballero filtraba a la prensa información sobre él y su hermana pequeña. "Vosotros sabéis que nunca he hablado y llevo dos años sin dar una entrevista. Es ridículo, no se sostiene por ningún lado", replica Caballero. Pero, ¿mantiene su relación de amistad con Froilán? "Claro que Felipe es amigo mío, no hay ningún problema entre nosotros. Antes hacíamos planes juntos y ahora cada uno se mueve en círculos distintos, pero es normal cuando estás dedicado plenamente a tu profesión. Le tengo un cariño especial, lo que hizo cuando mi padre se puso enfermo define lo maravillosa persona que es", concluye.

Gonzalo Caballero tiene claro que su amistad con los nietos del rey Juan Carlos (81) no ha afectado a su imagen pero sí todo lo que, según su propio criterio, se ha inventado en torno a ellos. "La amistad con Victoria y Felipe no me ha perjudicado, lo que me ha perjudicado ha sido todo lo que se han inventado. [...] Si se tratan las cosas con respeto, yo entiendo que pueda ser noticia que salgamos de un sitio y nos hagan una foto pero de ahí a que digan 'está hasta altas horas de la madrugada...'", apostilla.

Gonzalo Caballero y Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón. Gtres

Gonzalo Caballero ha concedido esta entrevista tres semanas después de haber sido dado de alta del Hospital Francisco de Asís de Madrid. Hasta allí llegó tras dos operaciones en la enfermería del coso y con un gravísimo fallo renal. En sus propias palabras, "hubo ocho o nueve minutos en los que me dieron por perdido. [...] Según me dijo el doctor, eran las tres cornadas más graves que recuerda en la plaza de toros de Madrid. Eso fue un milagro. Le estaré eternamente agradecido".

