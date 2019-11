Froilán y Mar Torres rompen su relación (por segunda vez)

Froilán (21 años) y Mar Torres (21) han roto su relación, por segunda vez, meses después de que retomaran su noviazgo a comienzos de verano.

La pareja habría roto definitivamente, según informa el portal Vanitatis, y es que habría varias pistas que hacían pensar que su relación no iba bien. Hacía tiempo que los jóvenes no eran vistos en actitud cariñosa en público y es cierto que en las últimas semanas la heredera del imperio El Pozo ha experimentado un gran cambio tanto físico como en su actitud.

Mar Torres y Froilán, al comienzo de su relación.

Mantener una relación con un miembro de la Familia Real supone que hay una gran atención mediática a tu alrededor. Paparazzis ávidos de tomar una buena fotografía, y periodistas que observan cada movimiento. Una vez que esta relación lleva a su fin, este interés mediático también termina. Razón que podría explicar por qué la joven decidió hace solo unas semanas abrir su perfil de Instagram, que hasta entonces había permanecido cerrado.

Mar y Froilán se conocieron en 2014 en el internado de Sigüenza donde ambos estudiaban. Al principio, lo suyo no pasó de ser una simple amistad, pero en 2017 su relación dio un paso más. También coincidieron en la universidad The College for International Studies (CIS), donde ambos estudian y donde comenzaron a mantener una relación intermitente que parece que ahora se ha roto de manera definitiva.

Múltiples retoques con solo 21 años

Con solo 21 años, Mar Torres se ha sometido a varios tratamientos estéticos para cambiar por completo su look. Hace solo unos días, la propia joven ha desvelado a través de una publicación en sus redes sociales que la semana que viene se someterá a una bichectomia. "La próxima semana me voy a realizar mi cirugía de bichectomia, una simple intervención para marcar pómulo y estilizar el rostro", ha explicado la joven.

Para someterse a esta intervención Torres ha decidido acudir al centro Ceme, en el barrio Salamanca de Madrid (una de las mejores zonas de la capital), donde este retoque estético tiene un precio rebajado de 999 euros (su precio original era de 1.999 euros).

Mar Torres, antes y después de sus retoques estéticos.

La bichectomía es una cirugía estética facial orientada a estilizar el rostro que consiste en la extirpación de las bolas de Bichat. Estas son bolsas grasas que se sitúan en las mejillas y son las responsables de las formas faciales excesivamente anchas y redondeadas.

Sin embargo, este no ha sido su único retoque estético. Según explicó a JALEOS el doctor Miguel de Peña, cirujano y director de las Clínicas Diego de León, la exnovia de Froilán se ha sometido a varios tratamientos.

"Mar Torres-Fontes se habría realizado una rinoplastia para modificar la forma de su nariz, concretamente el caballete o perfil. En su imagen más reciente, se muestra una transformación muy evidente. Ha conseguido una nariz más fina, recta y con la punta más estrecha, ya que también ha reducido el tamaño de sus aletas. El precio es de 4.500 euros".

Sin necesidad de pasar por quirófano, Mar también habría recurrido a tratamientos estéticos. Según el doctor De la Peña, "al bótox para elevar las cejas. Este tratamiento es muy común para potenciar la apertura de la mirada con un efecto que repercute incluso en la apariencia de sus ojos, que parecen más grandes. La elevación se realiza con pequeñas infiltraciones de bótox. Esta toxina botulínica es reabsorbible con el paso del tiempo. Por lo que tendría que volver a repetir este tratamiento al cabo de los seis meses. Su precio, 290 euros".

Mar Torres se ha sometido a varios tratamientos estéticos con solo 21 años de edad.

Tras analizar su rostro, al cirujano le llamó poderosamente la atención los labios de la joven. "Se muestran más voluminosos, perfilados e hidratados. Este cambio lo habría conseguido con un relleno de labios. El tratamiento se realiza con pequeñas microinyecciones de ácido hialurónico, un componente que se reabsorbe de forma progresiva. Su precio es de 450 euros".

El médico puntualizó, además, que con este mismo componente (el ácido hialurónico) Mar Torres se habría realizado la marcación de pómulos, que tiene un precio de 400 euros y con ello se consigue que luzcan más prominentes y perfilados; y se habría rellenado el surco nasogeniano (un retoque valorado en 370 euros).

El doctor aseguró que a todo ello habría que sumar los hilos tensores Silhouette Soft, cuyo efecto se muestra en una proyección hacia arriba del tercio inferior de su rostro. Estos se utilizan para tensar la piel y conseguir un efecto seda. Los hilos, que se reabsorben hasta tensar la piel y alisarla a través de su composición rejuvenecedora, tienen un precio de 900 euros, "porque se habría puesto tres hilos a cada lado", confirmó De la Peña.

