Kiko Jiménez y Diego Matamoros protagonizan una fuerte discusión en el debate de 'GH VIP 7'

Kiko Jiménez (27 años) y Diego Matamoros (33) han protagonizado este domingo una fuerte discusión en el plató de GH VIP 7. ¿El motivo? Las declaraciones del hijo de Kiko Matamoros (62) durante su paso por Sábado Deluxe, donde afirmó que Sofía Suescun (23) se le había insinuado mientras el extronista se encontraba en la casa de Guadalix de la Sierra, y que no pasó nada porque él no quiso.

Unas palabras que Kiko Jiménez le ha recriminado visiblemente airado: "Lo que hiciste ayer con Sofía es de tener poca vergüenza", le ha espetado el extronista. "No está tu padre aquí para defenderte. Tu padre y tú sois iguales, sembráis la misma duda y ya estoy harto de que tratéis a Sofía como un objeto".

Kiko Jiménez ha sido muy duro con las declaraciones de Diego Matamoros en 'Sábado Deluxe'.

Diego Matamoros se ha limitado a mirar, con gesto serio, cómo Kiko Jiménez le recriminaba sus declaraciones y cuando ha podido intervenir le ha llamado "machirulo".

Lucía Pariente (56), madre de Alba Carrillo (33), ha querido posicionarse y ha calificado de "bochornosa" la situación que estaban viviendo. "Cuando le vuelvas a decir a otro hombre, tu mujer no me gusta sino me la hubiera zumbado, pregúntale a esa mujer. Eso que has hecho es denigrante", le ha espetado a Matamoros ante la ovación del público presente en plató.

Kiko Jiménez ha aprovechado, además, para sembrar la duda en Diego sobre qué hizo con Estela Grande, su mujer, durante su paso por la casa de Guadalix. "Pregúntale a tu mujer que ha pasado debajo del edredón". Palabras que el hijo de Kiko Matamoros no ha querido responder.

Alba Carrillo cuestiona a Mila Ximénez

El Debate de GH VIP 7 de este domingo también ha estado marcado por las duras críticas de Alba Carillo a Mila Ximénez (67). Durante el programa, la organización ha puesto a los concursantes el vídeo de la decisión que había tomado la colaboradora de Sálvame como jefa de la casa (ha salvado a Antonio David -43- y ha nominado a Gianmarco).

Alba Carrillo ha criticado la decisión de Mila Ximénez.

Un juicio con el que no ha estado de acuerdo la maniquí, que no ha visto bien que durante dos semanas consecutivas su grupo de amigos salvaran al exmarido de Rocío Carrasco (42) y a ella la dejaran en las nominaciones.

La hija de Lucía Pariente ha explicado que está cansada del argumento: "Voy a dejar a Alba, que está fuerte y salvo a Antonio David que necesita estar aquí", explicando que ninguno de los concursantes es consciente de los problemas que tiene fuera del reality. Unas palabras que ha apoyado el público presente en el plató con un fuerte aplauso.

