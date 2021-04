1 de 10

La modelo únicamente quería compartir esta fotografía para presumir de 'outfit' y de exótico maquillaje hecho por ella misma: "Nunca me hago 'selfies', pero cuando me hago, me hago⚡️¿Con cuál os quedáis? Por cierto, es la primera vez que me hago un make up raro, lo de que el eyeliner de abajo está de aquella manera ya me lo digo yo solita; lo digo por ahorraros el comentario, amiguis", expresaba la joven en su Instagram. Enseguida la publicación se ha llenado de críticas a su 'look', a su delgadez y a su condición de "consumidora constante" cuando abandera el 'zero waste' -según sus seguidores-. Sin embargo, entre todos los comentarios, destaca uno, el de su novio, Kiko Matamoros: "Si me das a elegir entre tú y la gloria... me quedo contigo", le escribe haciendo alusión a la canción de Los Chunguitos 'Me quedo contigo'.