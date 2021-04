Lola Ortiz homenajea a su novio, Luis Ojeda, tras su muerte: cartas al cielo y un mensaje desgarrador

Lola Ortiz (30 años) está viviendo los peores días de su vida. El pasado viernes fallecía de manera repentina su novio, Luis Ojeda Suárez. El futbolista y excanterano de la Unión Deportiva Las Palmas encontraba la muerte con tan solo 20 años y dejaba a la que fuera participante de Mujeres y Hombres y Viceversa sumida en un dolor que no es capaz de serenar. Ha sido en Instagram donde ha dado muestras de ello.

La canaria está canalizando ese trago amargo a través de una red social en la que, más allá de explicar que, efectivamente, Luis había muerto por causas que aún no han sido reveladas, ha querido compartir una serie de homenajes al que era el amor de su vida. Primero, con un gesto realizado junto a varios amigos. Lola explicaba cómo, reunida con el círculo cercano del deportista, decidieron este sábado, 24 de abril, escribirle cartas y "mandarlas al cielo". En la escena, tal y como se muestra en la foto de sus stories, aparece una cazuela con un pequeño fuego en su interior y un teléfono móvil sobre una silla, presidiendo el acto, con una imagen de él en la pantalla.

Además, Lola rescataba de sus recuerdos junto a él un vídeo en el que se puede ver cómo los dos se sientan en una misma silla que termina por romperse y con los dos, riendo a carcajadas, tirados en el suelo. O cómo Distruto, canción de Carla Morrison (34), era el tema con el que la pareja gozaba de sus mejores momentos y que ahora, cada vez que suene, llevará a Ortiz a rememorar los bellos instantes de su relación. Lola también ha compartido que, buscando una farmacia de guardia ya con él fallecido, la que encontraba llevaba el nombre del joven, coincidencia que ha dejado con el corazón roto en mil pedazos a la televisiva.

Los recuerdos que Lola ha ido compartiendo de Luis desde que se conociera su muerte repentina. Instagram.

"Te echo de menos, Luis, no soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé cómo hacerlo, ayer te escribí una carta y la mandé al cielo. Espero que te haya llegado, vainilla (como lo llamaba cariñosamente en la intimidad)", eran las palabras con las que Lola se despedía de él en las redes sociales poco después de que el equipo de fútbol en el que había militado su pareja hasta hace una temporada manifestara sus condolencias por la pérdida.

Los dos mensajes de Lola Ortiz con los que anunciaba que su dolor se debía a la muerte de su pareja. Instagram.

Lola añadía un segundo mensaje en sus stories en el que explicaba a qué se debían sus palabras tras la reciente noticia: "Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy totalmente destrozada, no sé cómo llevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con toda mi alma. Y ahora ya no está, se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar. Gracias, familia, por todos los mensajes".

Tras romper su romance con la cantante Vanesa Klein -con quien reconoció el pasado verano mantener una relación sentimental, aunque el amor solo les duró un par de meses-, a principios de este mes de abril, Lola daba la noticia de que había encontrado el amor al lado de Luis. Lo hacía, también, en esa red social que hoy le sirve de desahogo. "Ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas", se leía junto a una foto en la que se miraban con ternura y a punto de darse un beso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lola (@lolita_ol)

[Más información: Muere de forma repentina Luis Ojeda Suárez, futbolista y pareja de Lola Ortiz ('MYHYV')]