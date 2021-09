Carla Barber se realiza una prueba médica para encontrar el origen de su enfermedad del corazón

A principios de septiembre, Carla Barber (31 años) sorprendía a sus seguidores comunicando que padecía una enfermedad del corazón. La doctora ha decidido no concretar nada más hasta que, según ella explica, reúna las fuerzas y la tranquilidad para explicarlo todo de la manera adecuada.

Lo que sí contó en cuanto le confirmaron la afección que sufría es que quería someterse a un estudio genético para intentar determinar la alteración del gen responsable de la enfermedad. Tal y como detalló, en caso de encontrarlo, sería posible seleccionar en el futuro los embriones sanos para la fecundación in vitro.

Carla Barber, sometiéndose a los estudios médicos. Redes sociales

Este día ha sido este lunes 13 de septiembre y la doctora ha querido compartir este importante momento, paso por paso, con sus seguidores. Ha sido en la clínica Arpa Médica de Madrid donde la canaria ha decidido hacerse los estudios médicos. Concretamente con el reputado doctor Ignacio Palomo, que además de pasar consulta en este centro lo hace en la prestigiosa clínica Ruber Internacional de Madrid.



Desde el centro sanitario, la doctora ha querido grabar el momento en el que le han extraído "Nueve tubitos de sangre", tal y como ella ha escrito para que el estudio sea posible. Sentada en una butaca, ataviada con la reglamentaria mascarilla y hablando tranquilamente con la profesional sanitaria que le ha realizado la extracción, Carla afrontaba con serenidad el momento. Sin embargo, no será hasta dentro de seis semanas cuando podrá conocer los resultados de esta prueba, como ella misma ha informado.

Además de someterse a este examen clínico, Carla se ha interesado por el proceso de vitrificación de ovocitos. Junto a una fotografía al lado del facultativo, Carla escribía lo siguiente: "Hemos hablado no sólo de las pruebas genéticas, sino también de congelar mis óvulos". Este interés demuestra que en la doctora existe una clara vocación por ser mamá y por delante de ella, la canaria se preocupa por hacer todo lo que esté en sus manos para que en el momento en que se decida a dar el paso, sus hijos no sufran la dolencia que ahora se le ha diagnosticado a ella.

Tras superar esta delicada jornada, Carla tenía claro el premio que se merecía: "Ahora toca merecido helado. Mi favorito: Pistacho", escribía sobre el último clip publicado en su perfil de Instagram.

Dos de lo 'stories' que ha compartido la doctora durante su estancia en la clínica. Redes sociales

Era el pasado 4 de septiembre cuando la participante de Supervivientes 2016 sorprendía a su comunidad digital con una fotografía desde el hospital en la que aparecía rodeada de cables: "Mis chicos, ayer y hoy estuve en el hospital terminando de hacerme unas pruebas de corazón que llevaba tiempo esperando. Creo que todo en la vida es cuestión de actitud y que los 'problemas' que no podemos evitar sólo podemos aceptarlos, afrontarlos con una sonrisa y enfrentarlos con energía positiva".

La doctora continuaba: "En estos días os contaré bien que es lo que me pasa. Gracias por estar siempre pendientes de mí", revelaba, en un misterioso mensaje que no concretaba qué le pasaba. Días después daba alguna pista más, sin concretar mucho, escribiendo sobre un corcho:"06-09-21. Enfermedad de corazón que no acabará con Barber. Algunos celebramos la vida".

