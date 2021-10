Carla Barber confiesa su grave enfermedad: "Tengo síndrome de Brugada, que produce muerte súbita"

Tras varias semanas de pruebas médicas y consultas, Carla Barber (31 años) ha desvelado públicamente su importante diagnóstico. En verano confesó que sufría un dolencia cardíaca de la que poco más sabía, así que comenzó a realizarse los exámenes pertinentes para conocer la gravedad del asunto. Fue consciente de los detalles hace un mes, pero, según ella misma ha confesado este domingo, ha necesitado tiempo para aclararse y compartir ante sus seguidores la complicada noticia.

"Hace justo un mes que me dieron la noticia de que tenía una enfermedad del corazón. No os había dicho nada todavía porque estaba esperando a tomar una decisión sobre qué hacer. Tengo una enfermedad que se llama síndrome de Brugada, es una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita", ha confesado la doctora en medicina estética a través de un vídeo compartido en su perfil de Instagram.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber)

"La verdad es que ha sido un poco duro, un shock, que te digan que de pronto tienes un 3 por ciento de probabilidad anual de morir por muerte súbita en los próximos diez años. Que es una enfermedad que no tiene tratamiento, no tiene cura, no tiene pastillas que puedas tomar. Lo único que realmente se puede hacer es poner un DAI, un desfribilador, que lo que hace es impedir que en el caso que te dé la muerte súbita, te mueras, porque te revive al darte una descarga en el corazón. Estudiando los pros y los contras de ponerme un DAI, es una cirugía que habría que repetir cada 10-15 años, y habiéndolo sopesado mucho, no me la voy a realizar. Hemos comprado desfibriladores para mis casas y mis clínicas y para llevar en el bolso en el caso de viajes largos. Mis amigos ya saben lo que me ocurre, mi familia también y ahora lo sabéis vosotros", ha detallado la también influencer ante sus 880.000 seguidores.

Esta patología potencialmente mortal suele ser, en ocasiones, hereditaria, es por eso que aún continúan los análisis en la familia Barber: "Estoy esperando a los resultados de las pruebas de mis padres para saber si es una enfermedad hereditaria o no. Ya que el bisabuelo de mi madre falleció de repente una mañana vistiéndose antes de salir de casa de muerte súbita".

Carla, junto a su madre y su hermana, que son su mayor apoyo tras conocer su diagnóstico. RRSS

La joven intenta mantenerse positiva a pesar del revés de salud que acaba de conocer: "Yo estoy muy bien, muy positiva. No pienso que tengo un 3 por ciento de posibilidades de morir, sino un 97 por ciento de que no me pase".

"Que sepáis que no es una enfermedad que esté relacionada ni con el esfuerzo físico ni con el estrés; todo lo contrario, se suele dar en reposo, puede dar durmiendo. De hecho, para cuando esté durmiendo voy a ponerme un reloj que en caso de que el corazón se pare, manda una señal de alarma y de auxilio al 112 y a mis familiares más cercanos. Además yo nunca estoy sola, siempre hay alguien durmiendo en casa conmigo y también están informados al respecto", ha deslizado en su comunicado audiovisual emitido en sus redes.

[Más información: Lluvia de críticas a Carla Barber tras publicar una imagen junto a su hermana de hace 10 años]

Sigue los temas que te interesan