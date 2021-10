Himar González se recupera de su último revés: "Cuatro días de cama y siguiendo los consejos de mi doctora"

El pasado 30 de septiembre Himar González (44 años) preocupó a sus seguidores tras desvelar que había sufrido un nuevo revés de salud, derivado de la exposición continua a los gases que emite el volcán Cumbre Vieja en La Palma. La presentadora, que durante ocho días trabajó en su "isla vecina" -ella es natural de Las Palmas de Gran Canaria- para informar a la audiencia de Antena 3, sufrió una inflamación en las vías respiratorias.

"Y del volcán, directa a la cama", escribió entonces Himar González, asegurando que, pese a no haberse quitado ni un minuto la mascarilla, los gases del Cumbre Vieja afectaron su salud. Junto a su mensaje, compartido en sus stories de Instagram, la presentadora de El Tiempo mostró todos los envases de medicamentos que debía tomar para hacer frente a este revés y recuperarse favorablemente.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Himar González (@himargonzalez)

La noche de este domingo 3 de octubre, tres días después de aquel mensaje, la meteoróloga regresó a las redes sociales para hablar de su evolución y explicar a sus seguidores cómo ha avanzado en los últimos cuatro días. "Miles de mensajes me han llegado. Así que es mi deber comunicar que estoy bien. Muchas gracias a todos. No es preocupante, ni ha sido, en absoluto, asunto grave más allá de la propia inflamación en las vías respiratorias que me causó la inhalación continuada de polvo de ceniza y gases", ha comentado en su última publicación en Instagram.

Para recuperarse, la presentadora ha explicado que tuvo que permanecer cuatro días en cama "algo fastidiada" y siguiendo las recomendaciones de su doctora. Por fortuna, ya está "casi como nueva". Su recuperación, de hecho, le ha permitido viajar a su tierra para disfrutar de unos días de descanso. "Para rematar los restos que me quedan, nada mejor que un baño matinal en mi océano, y luego respirar aire puro en el campo. Ahora sí, puedo decir, empiezan mis primeras 'vacaciones de verano'", ha escrito Himar antes de agradecer de nuevo a sus seguidores por sus palabras de apoyo y buenos deseos.

Himar González anunció su último revés de salud a través de 'stories'. Instagram

Para Himar González, llevar a cabo la cobertura de toda la información relacionada con el volcán Cumbre Vieja de La Palma supuso un gran reto. No solo en lo profesional, sino también a nivel personal. "Han sido ocho días muy intensos. Como meteoróloga, como canaria, nunca pensé que me tocara vivir algo así. Pero, sin duda, de todo esto, me quedo con su gente y la lección de lucha que nos han dado. Admirable. Gracias por acogernos como a la propia familia", escribió en su cuenta de Instagram, días antes de dar a conocer su más reciente problema de salud.

A punto de morir

A finales del año pasado, la presentadora también preocupó a sus seguidores tras desaparecer del plató y de las redes sociales sin previo aviso. ¿La razón? Un ingreso hospitalario que la llevó a permanecer bajo observación médica durante 11 días.

Por varias semanas, la canaria no desveló el motivo de su ingreso y, simplemente se limitó a comentar los avances de su estado de salud. Fue a mediados de diciembre cuando acabó con todo tipo de especulaciones, desvelando a la revista ¡HOLA! que la causa de su dolencia fue una bacteria. "Fue causándome una infección interna muy grave, y la infección pasó a sangre. Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…", aseguró en su momento.

[Más información: Himar González desvela su problema de salud tras sufrir las consecuencias del volcán de La Palma]

Sigue los temas que te interesan