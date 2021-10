Himar González desvela su problema de salud tras sufrir las consecuencias del volcán de La Palma

Himar González (44 años), la meteoróloga que acompaña a Matías Prats (68) y Mónica Carrillo (44) en las noticias de Antena 3, ha sufrido un revés en su salud. La presentadora ha desvelado su problema derivado de la exposición continua a los gases que emite el volcán Cumbre Vieja, que entró en erupción el pasado 20 de septiembre en La Palma. Himar fue una de las enviadas especiales a la isla para contar en directo el suceso y conectar con los informativos para aportar las nuevas informaciones. Himar afrontó este trabajo de una forma especial, ya que se trataba de un conmovedor episodio que ocurría en su "isla vecina" -pues ella es natural de Las Palmas de Gran Canaria-. A pesar de ello, esta cobertura le ha pasado factura.

La canaria ha anunciado a través de sus redes sociales una importante noticia que afecta a su salud: "Y del volcán, directa a la cama. Inflamación de caballo en vías respiratorias por todo lo que inhalado a pesar de no haberme quitado ni un minuto la mascarilla". Junto a estas palabras, la meteoróloga fotografiaba un termómetro y todos los envases de los medicamentos que debe tomar, donde se pueden ver hasta seis cajas. Y es que las cenizas que desprende el volcán obligan a equiparse con gafas y mascarilla a todos los presentes en los alrededores, para que estas no resulten perjudiciales.

El 'story' publicado por Himar González.

Hace escasos tres días, la presentadora compartía en su cuenta de Instagram lo que había supuesto para ella vivir esta experiencia. Himar presentaba un álbum de fotos en el que aparece en todo momento con el Cumbre Vieja de fondo, en diferentes momentos de sus directos desde La Palma. A lo que añadía unas emotivas palabras: "Han sido ocho días muy intensos. Como meteoróloga, como canaria, nunca pensé que me tocara vivir algo así. Pero, sin duda, de todo esto, me quedo con su gente y la lección de lucha que nos han dado. Admirable. Gracias por acogernos como a propia familia", comentaba.

La canaria tampoco se olvidaba de dirigir unas palabras a los habitantes de la isla: "Entre tantas pérdidas y agotamiento, esa tenue sonrisa que te contagia la propia gente de allí con su fuerza y resilencia. La cadena de solidaridad y lucha que existe entre ellos es infinita. A pesar de la tremenda catástrofe natural que están viviendo, continúan ofreciéndote todo y más de lo que les queda".

Su gran susto

No es la primera vez que la presentadora preocupa a sus seguidores por asuntos relacionados por la salud. A finales del año pasado, la presentadora desaparecía del plató y de sus redes sociales sin previo aviso. Días después contaba que se encontraba ingresada en el hospital, donde permaneció durante 11 días.

La canaria no desveló el motivo de su ingreso, por lo que se especuló con que pudiera ser coronavirus, debido a la fecha en la que le sobrevino esta afección. Sin embargo, la comunicadora desveló en ¡HOLA! que la causa de su dolencia fue una bacteria. "Fue causándome una infección interna muy grave, y la infección pasó a sangre. Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…", aseguró.

Himar contó que comenzó a encontrase mal en el trabajo y en las horas siguientes todo se complicó: "Tras 24 horas sin conseguir que la fiebre bajara de 40, ingresé en Urgencias y ya allí tras realizarme exhaustiva y rápidamente todas las pruebas pertinentes, quedé ingresada en planta 11 días más".

