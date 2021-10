Antonia Dell'Atte, implacable con Ana Obregón en su peor momento: "Mi demanda sigue y va por lo penal"

Tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco (44 años), y las críticas de Alessandro Lequio (61) ante la desgarradora confesión de la hija de Rocío Jurado sobre el presunto maltrato que sufrió a manos de Antonio David Flores (45), Antonia Dell'Atte (61) salía de nuevo a la palestra. Lo hacía para atacar a su exmarido y recordar cómo en su día ganó una demanda al italiano tras ser una de las primeras mujeres que denunciaba un maltrato en nuestro país.

Sin dudarlo, Ana García Obregón (66) salía en defensa de Lequio y, además de asegurar que el padre de su hijo Álex nunca la trató mal, acusó a Antonia de manipular su sentencia y de mentir en sus graves acusaciones contra el colaborador de El programa de Ana Rosa. Unas palabras a las que la musa de Armani no tardaba en reaccionar, anunciando que demandaría a Ana Obregón por afirmar que había manipulado una sentencia judicial contra Alessandro Lequio.

Dell'Atte en una imagen de archivo fechada en mayo de 2021. Gtres

Meses después, y cuando la bióloga atraviesa por uno de los peores momentos de su vida por el delicado estado de salud de su padre, Antonio García (95), ingresado desde hace días en un hospital madrileño, Dell'Atte ha reaparecido públicamente y ha anunciado, rotunda, que su guerra contra Ana sigue adelante y, esta vez sí, va a por todas.

Lanzando besos cuando se le pregunta por la gravedad del padre de la bióloga, la italiana avanza que "pronto habrá novedades" en su demanda contra Obregón, que, advierte, "va por lo penal". Un nuevo e inesperado golpe para Ana, volcada completamente en su progenitor, al que recientemente pedía en una emotiva carta que no se vaya todavía porque no podría soportar tanto dolor en tan poco tiempo, tras el fallecimiento en mayo de 2020 de su hijo Aless, y de su madre un año después. Centrada en su guerra legal con la actriz, Antonia afirma, sin embargo, que no guarda rencor contra Alessandro Lequio, al que ya "ha perdonado".

La preocupación de Ana Obregón

El padre de Ana Obregón, el empresario Antonio García Fernández, lleva varios días ingresado en una clínica madrileña a causa de una infección. Sus hijos están muy pendientes de su salud, y hace unas horas su afamada hija le escribía una carta en su Instagram donde le pedía que luchara: "Papá, estás luchando positivamente en ese hospital como el campeón que has sido toda la vida. Un campeón de 95 años. Yo soy muy egoísta y necesito estar más tiempo contigo porque no sé hasta qué punto el ser humano puede aguantar tanto dolor si te fueras ahora. Entiendo que quieras reunirte con mamá pero, por favor, quiero volver a sonreír contigo... un poco más. Gracias por los mensajes de cariño. Ahora entenderéis mi silencio. Hay veces que no existen palabras".

Antonio García es el pilar que le queda a la intérprete, como lo eran su madre y su hijo, a los que tuvo que despedir mucho antes de lo que ella hubiera deseado. Los cuatro formaban un vínculo inquebrantable, y esa unión era el mayor orgullo de Ana. Actualmente solo tiene a su padre, tal y como ella misma se lamentaba este verano en una imagen compartida en sus redes: "Cada vez somos menos, papá. Después de más de un año estando en el infierno he aprendido que 'la vida es un regalo demasiado frágil'. Disfrutad. Por los que no están. Por mí. Disfrutad, por favor. Cada segundo. Cada te quiero…", escribía.

