El programa de televisión que hizo famosa a Himar González (y no es 'El Tiempo' de Antena 3)

Himar González (44 años), la presentadora de El Tiempo de Antena 3 que ha preocupado a la audiencia por su inesperado ingreso hospitalario, comenzó a trabajar en la cadena de San Sebastián de los Reyes en 2011. Sin embargo, su nombre no se hizo viral hasta cinco años después, cuando sin quererlo se convirtió en la protagonista de un programa de concurso del mismo canal.

En 2016, en un de las emisiones de ¡Boom!, un equipo integrado por cuatro hombres que se hacían llamar Los RockCampers respondieron 14 de las 15 preguntas de la ronda final, en la que disponían de dos minutos para contestar. La "culpable" de su único fallo fue precisamente la meteoróloga que este jueves recibió el alta hospitalaria.

Himar González presentando 'El Tiempo' de Antena 3. Antena 3

"Los fines de semana, ¿quién da El Tiempo en Antena 3?", le preguntaron a los concursantes que en un primer momento respondieron con dudas "Brasero", en referencia a Roberto Brasero (49), quien también trabaja como presentador de la previsión meteorológica de la cadena. En su segunda oportunidad, en la que tuvieron 30 segundos para adivinar, recordaron que se trataba de una canaria que uno de los integrantes calificó como "muy guapa". Finalmente, no atinaron en el nombre y perdieron el bote final, valorado en 1,73 millones de euros.

"Rosa Pérez", dijeron los RockCampers, haciendo estallar la bomba de pintura que confirmaba su fallo y el desconocimiento del nombre de la presentadora de El Tiempo de los fines de semana.

Gracias! Seguiremos intentándolo... Y aunque no recordamos tu nombre (que ya no olvidaremos😋) te vemos habitualmente https://t.co/oWh3N3L3eP — ⋆ Los RockCampers ⋆ (@RockCampers) April 7, 2016

"¡A 1 bomba del bote otra vez! Los RockCampers se han quedado a una pregunta de ganar 1.730.000 euros. ¡No han recordado el nombre de Himar González!", escribió en su momento el programa de concursos en su cuenta de Twitter, haciendo mención a la meteoróloga canaria. "Aay... ¡Lo siento! Ánimo que estáis cerquita. Saludos. Rosa Pérez (alias Himar González). Espero que me recordéis con cariño", respondió en tono de humor la presentadora de El Tiempo, generando retuits, me gustas y varios comentarios de usuarios que destacaron su simpatía. Entre ellos, el del propio equipo que no acertó su nombre.

"¡Gracias! Seguiremos intentándolo... Y aunque no recordamos tu nombre (que ya no olvidaremos) te vemos habitualmente", respondieron Los RockCampers al tuit de Himar de González, quien cuatro años y medio después de que aquel momento ha vuelto a la actualidad por un suceso que nada tiene que ver con la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Himar González (@himargonzalez)

El pasado 2 de diciembre, la presentadora de El Tiempo de Antena 3, que trabaja los fines de semana junto a Matías Prats (68) y Mónica Carrillo (44), preocupó a sus seguidores tras publicar en su perfil de Instagram que estaba ingresada por una patología, de la que no ha ofrecido más detalles. Sin embargo, dejó claro que no se trataba de la Covid-19. A este mensaje le sucedieron otros más, también en redes sociales, para tranquilizar a sus followers por su estado de salud.

"Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapas y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza...", escribió días después Himar González, junto a una imagen que mostraba su reflejo. Desde este jueves, la meteoróloga ya se encuentra en su casa, continuando su recuperación y esperando para regresar a su trabajo lo más pronto posible. Mientras tanto, su espacio ha sido ocupado por su homóloga, Mercedes Martín (32).

