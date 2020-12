Himar González, la meteoróloga de Antena 3, ingresada en el hospital

Himar González (44 años), presentadora del espacio meteorológico de Antena 3, se encuentra ingresada en el hospital. La compañera de Matías Prat (66) y Mónica Carrillo (43) ha dado a conocer la noticia a través de las redes sociales, donde también ha explicado que por el momento debe permanecer en observación médica. Sin embargo, su revés de salud nada tiene que ver con la Covid, sino con un diagnóstico más habitual que se ha complicado en las últimas horas.

La canaria ha compartido en su perfil de Instagram -plataforma en la que acumula más de 30.000 seguidores- una fotografía en la que se la puede ver reposando en una cama y con una vía inyectada en su brazo izquierdo. La imagen ha sorprendido a los usuarios que siguen sus andanzas en la red y le han hecho llegar sus ánimos y fuerza para superar este ingreso lo antes posible.

"Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (no Covid-19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. Me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza", ha escrito la presentadora en el citado post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Himar González (@himargonzalez)

Pese a la tímida sonrisa que Himar González muestra en el selfie que se ha realizado durante su ingreso hospitalario, lo cierto es que el semblante de la presentadora refleja que no está atravesando por un buen momento. No ha querido desvelar aún el tipo de problema que sufre pese a que ha negado que su ausencia temporal en Antena 3 Noticias se debiera a la Covid. Una enfermedad que si la hubiera padecido habría puesto en cuarentena obligatoria a sus compañeros de Atresmedia, tal y cómo ya ha sucedido en otros formatos de la pequeña pantalla.

