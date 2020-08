Angie Rigueiro: "Nunca he sentido que ser madre sea un retroceso en mi carrera"

Angie Rigueiro (31 años) es uno de los rostros más reconocidos de Antena 3 Noticias. Desde hace casi tres años, esta periodista nacida en Buenos Aires se encarga de mantener informados a los espectadores más madrugadores en la edición matinal del informativo de la cadena, labor que ejerce junto a compañeras como Lorena García (38) o Marina Monzón (29).

La presentadora lleva más de una década vinculada a Atresmedia y este mes está afrontando un nuevo reto en la cadena, pues es la encargada, junto a Ángel Carreira, de sustituir a Mónica Carrillo (43) y Matías Prats (67) en la edición del fin de semana del espacio.

Inquieta, deportista desde pequeña y con una curiosidad sin límites, Angie atiende a JALEOS para contar su día a día como profesional de la información, además de mostrar su faceta más personal y hacer balance de este último año en el que se ha convertido en madre y ha tenido la complicada tarea de informar sobre una pandemia mundial sin precedentes.

Angie Rigueiro lleva más de una década vinculada a Antena 3. Atresmedia

¿Cómo ha ido el cambio al fin de semana?

Muy bien, al final es hacer lo mismo, pero en un horario distinto, siendo consciente de que el fin de semana es un informativo más vivo. El equipo es un gran equipo y ya conocía a los realizadores y productores, porque cuando empecé hace 9 años fue en fin de semana.

¿Ha sido una presión extra sustituir al exitoso tándem de Matías Prats y Mónica Carrillo?

Era un reto difícil porque el gran Matías y la gran Mónica son espectaculares y a nivel personal les quiero mucho, sustituirles siempre impone mucho.

Parece que la audiencia ha respondido bien.

Sí, varios sábados hemos sido lo más visto de la televisión y eso siempre está muy bien.

También vuelve a coincidir con Ángel Carreira. ¿Cómo ha sido el reencuentro?

Da la casualidad de que somos muy amigos desde hace y años, siempre decimos que somos pareja televisiva, así que yo encantada porque es muy importante llevarte bien con quien presentas, siempre trato de que haya muy buen rollo porque eso traspasa la pantalla.

Angie Rigueiro y Ángel Carreira presentan 'Antena 3 Noticias Fin de Semana'.

¿Está pendiente del feedback en redes?

Sí. Soy bastante activa en redes e Instagram me permite acercar el espectador a la televisión. Mi reto es que la gente, además de entretenerse, pueda estar informada, porque hay que saber lo que pasa en el mundo, me parece una obligación como ciudadano. Creo que ha habido una buena acogida, la sensación que tengo es que les ha gustado nuestro tándem.

¿Cómo ha cambiado su rutina con el nuevo horario?

La verdad es que he enlazado matinal con fin de semana, mi rutina ha sido muy rara. Estuve cinco días en el matinal, enlacé con fin de semana, descansé lunes y martes pero el miércoles volvía, y luego sí que estuve unos días libres. Pero con un bebé de diez meses, aunque tenga de lunes a viernes libre, sigo durmiendo igual de poco, creo que hasta dentro de unos años no recuperaré el sueño perdido entre el trabajo y ser mamá.

¿Cómo valora la experiencia de ser madre?

La vida te cambia, ser madre para mí es lo mejor que me ha pasado, aunque suene a cliché. Me ha hecho ser mejor persona y relativizar los problemas, he pasado de preocuparme por las cosas a ocuparme. Creo que he ganado como persona.

El año pasado la vimos trabajar 'embarazadísima'.

Sí (ríe). Estuve trabajando prácticamente hasta el último día, ahora veo vídeos y parecía que explotaba.

A nivel profesional, ¿temió que ser madre supusiera un perjuicio por el machismo que, por desgracia, muchas veces impera?

No he notado un parón profesional ni mucho menos. Antena 3 apuesta mucho por esa continuidad, da igual que estés embarazada. En ese sentido me ha cambiado la vida a mejor. Quedan cosas por hacer, pero vamos mejor. En Antena 3 en ningún momento he sentido que quedarme embarazada o ser madre haya sido un retroceso en mi carrera, todo lo contrario. Me siento con más ganas que nunca de seguir ascendiendo, cumpliendo metas y haciendo cosas nuevas.

Siendo presentadora, hay todavía más fijación con el físico. ¿Se ha sentido presionada en ese sentido?

A cualquier mujer, cuando es madre, le cambia el cuerpo. Yo al ser tan deportista lo voy recuperando. También lo he relativizado, porque nosotros estamos ahí para contar noticias. Hay temporadas que estás más guapa, menos guapa, más delgada o menos delgada... Yo me cuido por salud y porque hago deporte desde pequeña, no tanto por un tema estético. Lo principal es que yo sé que soy periodista, me cultivo mucho más de lo que la gente pueda pensar, soy directora de un máster, doy clases en la Universidad, estoy estudiando Historia a distancia, me estoy sacando un doctorado en terrorismo islámico, en mi tiempo libre escribo una novela... Intento siempre formarme y siempre es un añadido, así que que me digan algo por mi físico me da bastante igual, estamos ahí por contar bien las noticias.

Angie Rigueiro tiene un hijo de 10 meses. RRSS

¿Cómo ha vivido informar del coronavirus desde la primera línea?

Todos los periodistas coincidimos en que ha sido la noticia más dura que hemos tenido que dar. Hemos llegado a hablar de casi mil muertes por día. Además, era una noticia que nos afectaba a todos, porque todos tenemos más o menos cerca alguien a quien le ha tocado. Era una noticia que dabas y que te afectaba de alguna u otra manera. Otra cosa que ha sido muy dura es la gente que no se ha podido despedir de sus familiares.

Además de presentar las noticias, dirige su propio máster y da clases en la Universidad. ¿Cómo ve el futuro del periodismo?

El periodista debe insistir en que no se pierda la formación y el querer estar formado culturalmente. Yo insisto en que hay que saber hacerlo muy bien, trabajarse la voz, la puesta en escena... pero no hay que olvidarse de la esencia del periodismo, la investigación, destapar cosas, denunciar hechos. El periodista tiene que ser una persona muy culta, lo considero primordial. Trato de transmitírselo a mis alumnos porque si no ahondamos en volver a esa esencia peligra esa parte y hacemos que ya valga todo y no habrá diferencia entre un tuitero y un periodista. Tenemos que demostrar que los periodistas somos los que profundizamos, los que analizamos la información y denunciamos, destapamos y explicamos teniendo un contexto cultural tanto de nuestro país como del mundo.

¿Y cómo se plantea su propio futuro profesional?

Por ahora me lo planteo en televisión, seguir cumpliendo objetivos. Seguir creciendo en informativos, en cualquier objetivo que se me vaya presentando, la docencia y escribir es algo paralelo pero no me lo planteo como meta principal.

Dentro de la televisión, ¿le gustaría cambiar de registro?

La verdad es que me veo en todo lo que me digan. En informativos estoy feliz y en cualquier otro formato también me vería genial. A mí me encantan los nuevos retos y soy una persona muy abierta a todo. Quizás donde no me vería es en un programa de entretenimiento o vinculado al corazón, no veo que mi perfil sea ese, pero la tele tiene sus tiempos y me gusta vivirlo todo intensamente.

