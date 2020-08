Letizia I, la reina de la alpargata: así ha convertido su obsesión en una moda que aplauden los expertos

Letizia (47 años) ya ha vaciado su maleta tras una intensa gira por las 17 comunidades autónomas de España a lo largo de este mes. Fue el pasado 23 de junio cuando los Reyes aterrizaron en Las Palmas de Gran Canaria para iniciar su Spanish Tour. La Reina se presentó ante los canarios subida en unas alpargatas de yute con plataforma y durante los 37 días que ha durado su peregrinaje español no se ha bajado de ellas. En veranos pasados en Mallorca ya ha dado muestras de su fetiche por este tipo de calzado, pero la especial gira de este año ha confirmado su idilio estilístico y la ha consagrado como la reina alpargatera por excelencia.

La esposa de Felipe VI (52) ha lucido una especie de uniforme durante todo el tour, compuesto por vestido midi floral, coleta alta y su nueva obsesión en los pies. Todos los estilismos seguían la pauta principal de ser piezas de confección española, marcas de nuestro país y artesanía patria.

En ese sentido, las cinco firmas de alpargatas que ha escogido son todas made in Spain: Macarena Shoes (Arnedo, La Rioja), Castañer (Girona, Cataluña), Calzados Picón (Caravaca de la Cruz, Murcia), Mint&Rose (Elda, Alicante) y unas readaptadas de Uterqüe (Inditex).

Las cinco marcas de alpargatas que ha lucido en esta gira.

Detrás de esta elección estilística cabe pensar que se encuentra la 'mano que mece su armario', que no es otra que Eva Fernández, la persona de confianza de la Reina para sus outfits. Sin embargo, la estilista tuvo que coger la baja por maternidad a principios de año, pues dio a luz a su primer hijo junto al bombero Leo Rico en el mes de marzo. Aunque todo apunta a que ha podido reincorporarse al trabajo para la importante gira de los Reyes, o al menos, lo dejó todo previsto meses antes, pues, tal y como confirmó el gerente y diseñador de Macarena Shoes a este medio, recibió la llamada de la estilista de la Reina para hacer su pedido hace ya varios meses.

En vista del favoritismo extremo que ha mostrado Letizia por las alpargatas en estas semanas, y de la fórmula de estilismo que ha repetido en todas sus paradas, JALEOS ha querido conocer la opinión de los expertos en moda sobre la maleta 'real'.

Alejandro Muñoz, reconocido estilista que ha firmado algunas de las editoriales más espectaculares que han aparecido en prensa especializada y que pertenece a la prestigiosa agencia Ana Prado, valora positivamente la elección de la Reina. "Me parece que ha optado por una imagen muy acertada. Looks de verano, actuales, cómodos y con aires mediterráneos. Los actos a los que ha acudido se han desarrollado en parajes muy calurosos, al aire libre y durante el medio día o la tarde. Lo considero una elección perfecta, dentro de este escenario. De la manera que los ha llevado y combinado, se veían: Casual-Chic, Elegante", explica.

En cuanto al uso continuado que ha dado a las alpargatas, el experto afirma que "casan a la perfección con la Reina. Las alpargatas son sinónimo de verano. Dependiendo de cómo las lleves, pueden dar un toque muy elegante a un look. En los últimos años, este zapato tradicional se ha reeditado en múltiples ocasiones por las firmas más cotizadas. En muchos desfiles de primavera-verano 2020 apostaron por el esparto o los materiales naturales en el calzado, grandes marcas como Loewe, Dior o JW Anderson los incluyeron en sus desfiles".

Por lo tanto, Muñoz alza la imagen de este calzado y además, puntualiza: "Todas las alpargatas que ha lucido pertenecían a marcas españolas y estas han arrasado en ventas". Un punto a favor en el que coinciden todos los diseñadores contactados por este medio, que aseguran que "el interés por sus marcas ha crecido de forma exponencial después de que la Reina luce sus alpargatas" y aplauden la 'estrategia' de la monarca de calzarse un producto tan español en su gira por el territorio patrio.

Esa visión también es respaldada por el experto Javier Albadalejo, estilista de televisión, publicidad, cine y ficción. "Me parece maravilloso que la Reina o quien sea lleve alpargatas en algo casual e informal y más estando en verano, no entiendo el problema y más siendo un producto típico español", afirma. En cuanto cómo ha completado sus estilismos, Albadalejo también es contundente: "Va ideal. Siempre va impecable. Es una Reina actual y sabe estar en todos los protocolos. Está bien asesorada y ella tiene criterio. Poco a discutir, la verdad".

La reina Sofía, ¿era alpargatera?

"La reina Sofía (81) siempre vistió mayor, y Letizia viste como una joven", declara de forma rotunda Jaime Peñafiel (88), experto en Casa Real, al ser preguntado por la diferencia de estilos entre las Reinas.

Lo cierto es que, pese a que los estilismos de la reina emérita son más clásicos que los de la esposa de Felipe VI, en los últimos años, Sofía de Grecia sí se ha dejado ver calzando alpargatas durante sus vacaciones de verano en Mallorca.

La reina Sofía junto a Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en Mallorca el año pasado. Gtres

Peñafiel ha preferido no entrar a valorar el estilismo de la Reina en esta gira, porque, sencillamente, opina que el tour por España "ha sido absurdo": "Es ridículo, no está la monarquía ahora para irse de excursión. Nunca he visto unas visitas de los Reyes tan vacía, sin el apoyo de la gente en ningún lado. Era una pareja triste paseándose por España. Esto no ha servido para nada, era una gira promocional que no ha ayudado a su imagen en absoluto", concluye.

