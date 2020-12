¿Quién ha sustituido a Himar González, la presentadora de 'El Tiempo' de Antena 3?

Himar González (44 años), presentadora del espacio meteorológico de las Noticias de Fin de Semana de Antena 3, sigue ingresada en el hospital por una patología de la que no ha dado detalles. Sin embargo, sí ha aclarado que nada tiene que ver con la Covid-19. Mientras se recupera, la cadena ha encontrado una sustituta dentro de su propia plantilla, con una amplia trayectoria en el canal.

El pasado fin de semana, junto a Matías Prats (68) y Mónica Carillo (44), estuvo Mercedes Martín (32), editora y presentadora de El Tiempo en las Noticias de la Mañana de Antena 3, quien este mismo año fue galardonada con el Premio Radio Televisión a la Mejor Informadora del Tiempo 2020.

Mercedes Martín nació en el municipio sevillano de Écija, es licenciada en Ciencias Ambientales del Mar, Orientación y Oceanografía, y ha hecho su trayectoria profesional dentro y fuera de España. Durante su carrera viajó hasta Múnich, gracias a una beca de Erasmus. Posteriormente, aterrizó en Madrid donde continuó su formación en un Máster de Meteorología y Geofísica en la Universidad Complutense. Además, cuenta con un título de Experta en Comunicación Pública y Divulgación de la Ciencia expedido por la Universidad Autónoma de Madrid.

En 2013, la presentadora que ha sustituido a Himar González se trasladó a Londres para colaborar en el programa de investigación Marie Curie Throughflow Project, donde durante siete meses ayudó a 11 investigadores en trabajos de estudio y conservación de los ecosistemas marinos, así como de reconstrucción de sus orígenes.

Sus inicios en la televisión fueron en 2014, cuando comenzó a formar parte del departamento de El Tiempo de TVE. Aquella experiencia solo duró cuatro meses, pero le sirvió para fichar por Atresmedia en 2015 como editora y presentadora de El Tiempo en las Noticias de la Mañana, emitidas diariamente de 6:15 a 8:30 horas. En esta cadena también ha estado dentro del equipo de Tu Tiempo, en Noticias 1 y Noticias 2, así como del Rally Dakar 2018. Hace un año, además, cubrió la Cumbre del Clima (COP25) para las ediciones de los informativos de Antena 3, Espejo Público y Tu tiempo. Ahora, mientras vuelve Himar González, acompaña a Matías Prats y Mónica Carrillo en las Noticias de Fin de Semana.

En su hoja de vida, también figuran otras experiencias profesionales. La meteoróloga también ha formado parte de un proyecto de conservación de tortugas en Costa Rica, ha sido maestra de ceremonia en alguna premiación y ha ejercido de ponente en eventos relacionados con el clima.

Más allá de su éxito en televisión, Mercedes Martín se ha convertido en una estrella de las redes sociales. En Instagram, donde muestra su vida "entre plató y naturaleza" -según afirma ella misma en su biografía- supera los 53.000 seguidores. Allí, además de su trabajo, suele compartir algunas de sus pasiones: escapadas a enclaves naturales y práctica de deportes acuáticos.

El pasado verano se convirtió en tendencia tras sorprender con su vestimenta en la pequeña pantalla. Entonces, Mercedes Martín acaparó cientos de tuits y comentarios por sorprender a la audiencia con un atuendo que desató las bromas de los internautas por su semejanza a un pijama invernal. Pero lejos de enfadarse, ella misma respondió en tono de humor: "No son horas para salir vestida de calle", comentó en su momento.

Los avances de Himar

Este martes, Himar González compartió en sus stories de Instagram una fotografía desde el centro hospitalario para mostrar cómo va avanzando en su proceso de recuperación. La presentadora se mostró de pie, con ropa deportiva y sin la vía inyectada en el brazo, mientras posaba frente a un cristal que impedía ver su rostro con claridad. No obstante, sus palabras desvelaron que su estado de salud ha mejorado considerablemente desde su ingreso. "Avanzando. Mucho", escribió junto a la instantánea.

Días antes, Himar también recurrió a sus redes sociales para compartir su evolución. "No es la foto del año... Pero para mí tiene un significado especial porque va dedicada a vosotros. Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapas, y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza...", comentó, sin desvelar cuál es la patología que padece. A día de hoy, la razón que la ha llevado a estar ingresada en el hospital sigue siendo un misterio.

